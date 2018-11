Domprovst roede alene i kajak i 65 dage: Jeg ville studere, hvad der skete med mig selv undervejs

På 65 dages strabadserende solo-kajaksejlads ad russiske floder og langs Sortehavets kyst kom Thomas Frank, domprovst i Viborg, både tættere på Gud og fik indsigt i, hvordan vikingerne for 1000 år siden fandt vej til Byzans. Nu har han skrevet en bog om, hvad han selv betegner som et eksperimentalteologisk projekt

I et marmorgelænder i katedralen Hagia Sofia ristede en mand ved navn Halfdan engang i 800-tallet sit navn i runer. Dengang var det ikke en moské i den tyrkiske storby Istanbul, men en af kristendommens vigtigste kirker i den metropol, som dengang bar navnet Byzans, og som nordboerne kaldte for Miklagård.

Ingen ved meget om, hvem Halfdan var, men navnet og runerne er et af mange beviser på, at mennesker fra vore breddegrader allerede tidligt i vikingetiden rejste så langt mod sydøst. Præcis hvordan de rejste, og hvad der kom ud af dette møde mellem Norden og Det Østromerske Rige, har været diskuteret i årtier.

Den 18. august 2017 befandt Thomas Frank, teolog, ph.d. og domprovst i Viborg sig i den russiske by Staraja Ladoga øst for Sankt Petersborg. Her satte han sin kajak i vandet i floden Volkhov og påbegyndte en rejse, der skulle vare 65 dage, udsætte ham for mange strabadser og føre ham 3500 kilometer sydpå, alene i sit lille fartøj, hele vejen ned til Halfdans runer.

En fysisk og psykologisk kraftpræstation, men formålet var ikke bare at prøve egne grænser af. Projektet, som han har beskrevet i bogen ”Min vej til vikingernes Byzans”, havde, hvad han kalder et eksperimentalteologisk formål.

”Jeg ville følge de gamle vandveje. De floder, som var den infrastruktur, der forbandt de kristne kulturlande med Danmark. Jeg ville rejse på en måde, som mindede om den måde, man rejste på dengang. Og jeg ville studere, hvad jeg oplevede, hvad jeg så, og hvad der skete med mig selv undervejs,” forklarer Thomas Frank.

Der opstod episoder, hvor strømmen var så stærk, at provsten troede, han var fortabt, og derfor bad til Gud. Men der skete også mange møder mellem den rejsende og de mange mennesker – høj og lav – som ofte viste ham en overvældende gæstfrihed.

”Som teolog lægger jeg vægt på, hvad der sker med troen i de situationer, og jeg synes både, jeg oplevede erfaringer med det guddommelige og med fællesskabets store betydning for det enkelte menneske,” siger Thomas Frank

Mødet mellem den skandinaviske rejsende og de lokale i de lande, som i dag hedder Rusland, Ukraine, Rumænien, Bulgarien og Tyrkiet, var præget af en hjælpsomhed, som understøtter en af Thomas Franks teorier: At kristningen af danerne og de andre skandinaviske folk i vikingetiden ikke kun blev gennemført som følge af, at missionærer som Ansgar kom rejsende fra sydvest, men også var en følge af, at skandinaver havde været på rejse mod sydøst og hjembragte en tro, som blandt andet var attraktiv, fordi den prædikede næstekærlighed.

”Det er jo sejrherren, der fortæller historien. I det lange løb var det vestkirken, der kom til at dominere herhjemme, og derfor er det dens version af kirkehistorien, som er blevet fortalt. Den østkirkelige påvirkning er blevet skrevet ud af historien. Mit projekt er ikke at nedvurdere vestkirkens betydning, men at skrive østkirken ind i historien igen, nu jeg har vist, at det faktisk ikke tog så lang tid for datidens mennesker at rejse fra Skandinavien til Byzans,” forklarer Thomas Frank, som i sin bog også minder om, at der findes østkirkeligt inspirerede kalkmalerier i flere sjællandske kirker, og at den danske kongeslægt på Valdemarernes tid i 1100- og 1200-tallet havde stærke forbindelser østpå til det nuværende russiske territorium.