Ny udstilling viser, at maleren Johannes Wilhjelm er en glemt perle

4 stjerner

Den stort set glemte maler Johannes Wilhjelm (1868-1938), som fortrinsvis malede landskaber i Italien, ved Svinkløv og på Skagen, er nu genstand for den første forskningsbaserede museumspræsentation

Når man kører gennem Lollands skove på en solbeskinnet løvfaldssommerdag og med blikket indstillet på uendeligt betragter øens mægtige vidder, fremstår den som en glemt perle. Her er ganske enkelt masser af plads og langt mellem husene.

Efterhånden nærmer man sig rejsens mål: Det kridhvide, moderne og smukt beliggende Fuglsang Kunstmuseum, der blev indviet i 2008. Museet har en fornem samling af kunstværker fra Jens Juel over Vilhelm Hammershøi til Olaf Rude, Jais Nielsen og Vilhelm Lundstrøm.

Maleren Johannes Wilhjelm viser sig også at være en glemt perle, tænker man efter at have set den nye udstilling med hans værker. Så glemt, at han eksempelvis ikke optræder en eneste gang i Lise Svanholms omfattende bog ”Malerne på Skagen” fra 2001, skønt han tilhørte Skagen-koloniens yngste klan og var på venskabelig fod med alle dens ældre fyrtårne, som også malede portrætter af ham. Desuden havde han sommerbolig i Skagen Østerby. Under sine mange ophold i Skagen malede han en lang række motiver fra byen og omegnen.

Til dato er der kun udgivet én bog om Wilhjelms kunst, kunstkritikeren Kai Flors biografi fra 1937. Herudover skrev kunsthistorikeren Jan Zibrandtsen en artikel i et lille katalog i forbindelse med en mindeudstilling på Charlottenborg i 1968. Men ellers har der været tavshed om kunstneren.

Johannes Wilhjelm var barnefødt på Lolland. Han voksede op på godset Øllingsøe og var fra barnsben dybt fascineret af naturen. Samtidig identificerede han sig langt mere med bønderne end med den overklasse, som han selv tilhørte. Faderen døde, da Johannes var 10 år, hvorefter moderen og de fem børn flyttede til Frederiksberg.

Efter studentereksamen læste Johannes Wilhjelm på Polyteknisk Læreanstalt, men tog i 1888-1889 filosofikum på Københavns Universitet og sporede sig efterhånden ind på kunsten ved at modtage tegneundervisning hos landskabsmaleren Harald Foss, der også var professor på Kunstakademiet.

Her blev han optaget i 1890, men efter to år flyttede han over til den progressive og populære Kunstnernes Frie Studieskole, der var grundlagt af Laurits Tuxen og P.S. Krøyer i 1882 som et tiltrængt alternativ til det bagstræberiske akademi.