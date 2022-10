Tillid er en grundsten i vores samfund, understreger en ny dansk film, der desværre samtidig overser, at tillid også er en grundingrediens i alle andre film

I sin nye film om tillid, har filminstruktør alt for stor tillid til seeren

Hverken Olsen Banden eller James Bond medvirker i den nye danske film "Ingen kender dagen". Heldigvis. I så fald havde det været en virkelig mærkelig film. Men det ærkedanske trekløver og den britiske gentleman spøger nu alligevel et sted.

Når Benny og Keld henter Egon ved Statsfængslet i Vridsløselille i begyndelsen af hvert Olsen Banden-epos, er det fordi, de har tillid til ham. Uden tillid, ingen bande. Ingen film. Det samme er tilfældet, når Agent 007 slentrer ind på kontoret hos sin overordnede, M, for at få en ny opgave. Uden gensidig tillid mellem de to parter ville Bond-universet klaske sammen.