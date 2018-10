Brugsanvisning til skoven holder ikke, hvad den lover

3 stjerner

Peter Wohlleben er aktuel med en brugsanvisning til skoven, som underholder med anekdoter, men ikke holder, hvad den lover

Den tyske skovfoged Peter Wohlleben har solgt millioner af bøger verden over. Med ”Træernes hemmelige liv” og ”Dyrenes hemmelige liv” blandede han videnskab og personlige iagttagelser med anekdoter og spurgte blandt andet, om træer kan føle smerte og fisk lykke og kærlighed, og han ramte lige ned i vores længsel tilbage mod naturen.

Nu er det så blevet tid til en ”Brugsanvisning til skoven” fra Peter Wohllebens hånd. Men det er faktisk lidt af en tilsnigelse at kalde den det. For selvom bogens indbinding på en gang er blød og hårdfør og lige til at lægge ned i en Fjällräven, så er den ikke en guide, som man kan navigere efter. Det er Wohl- leben, som man kender ham fra de tidligere bøger, blot mere ufokuseret. Hans nye bog er nemlig halv brugsbog, halv anekdote, og selvom han afslutningsvis dækker sin ryg og pointerer, at den ikke er tænkt som et opslagsværk, men en appetitvækker, ændrer det ikke ved, at titlen ikke holder, hvad den lover – heller ikke selvom der er tips og tricks til, hvordan man bedst kommer over en bæk, og hvordan man gebærder sig i et brombærkrat.