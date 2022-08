Idéhistoriker: Vi har alle en identitet i klemme i tidens store kamp

Idéhistorikeren Mikkel Thorup forsøger med sin nye bog at sende en overbliks-drone ind over vor tids heftigste debat-slagmark: identitetspolitikken. Men den har lidt svært ved at navigere gennem al røgen og alle eksplosionerne

En af vor tids mest glohede debatter handler om identitetspolitik. Er højtråbende og aggressive minoriteter ved at forskyde samfundet (og sproget!) i en ny og for det store flertal underlig og uønsket retning? Eller er der tale om mange små storme i mange små glas vand, hvor en borgerlighed, der er tømt for egne idéer, gør totalitære spøgelser ud af rimelige krav fra mennesker, der falder uden for ”normalen”, som den hidtil er blevet opfattet?

Det er ikke let at greje, men nu gør Mikkel Thorup, professor i idéhistorie ved Aarhus Universitet, et ihærdigt forsøg med bogen ”Kampen om identitetspolitik – en samtidsidéhistorie”, der udkommer i dag, fredag.