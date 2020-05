Idrætslivet søger hjælp for 256 millioner i pulje på 44 millioner

Idrætsforeninger er hårdt ramt under coronakrisen. Hjælpepulje er ikke stor nok til at hjælpe alle, siger DIF.

44 millioner kroner er sat af i en hjælpepulje til landets idrætsforeninger under coronakrisen, men der er søgt om hjælp for langt mere.

2966 idrætsforeninger har således sendt en ansøgning om hjælp for i alt 256 millioner kroner.

Det skriver Jyllands-Posten.

Hjælpepuljen er oprettet under coronakrisen, som - ligesom andre steder i samfundet - har ramt landets idrætsforeninger hårdt. Den administreres af Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Danske Gymnastik- Idrætsforeninger (DGI).

Direktøren i DIF, Morten Mølholm, anerkender over for Jyllands-Posten, at puljen ikke er stor nok til at imødekomme alle.

- Vi har aldrig haft en forventning om at kunne stille alle tilfredse, men vi må konstatere, at behovet er noget større end de 44 millioner kroner, der er i puljen.

- Næsten 3000 foreninger har ansøgt, selv om puljen kun var åben i 14 dage, siger Morten Mølholm til Jyllands-Posten.

Fristen for at søge udløb fredag.

Mange af idrætsforeningerne er ramt økonomisk grundet aflysninger af stævner, markeder, festivaler eller byfester, hvor foreningen skulle have hjulpet.

Desuden er foreningerne ramt af manglende kontingentbetalinger.

/ritzau/