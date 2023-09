Ikonisk 80'er band skuffer og begejstrer anmeldere i København

Et glædeligt gensyn med et af 1980'ernes mest ikoniske og dagsordensættende bands? Eller en fæl skuffelse af en gruppe musikere, der burde have kendt deres besøgstid?

Det er spørgsmål, der deler vandene blandt de anmeldere, der torsdag overværede det britiske postpunk-band New Order i Københavns Royal Arena.

Jyllands-Postens anmelder giver bandet to ud af seks stjerner og skriver blandt andet, at New Order "skuffede fælt".

- Jeg elsker det band, jeg har lyttet til det i 40 år, men nøøøj, hvor lød det dårligt i København, skriver anmelderen.

Politikens anmelder var dog i et lidt mere nostalgisk humør og skriver blandt andet, at "hvad man hører, er også lige nøjagtig, hvad man får".

- Da de fyrede op for trommemaskinen på 'Bizarre Love Triangl', havde koncerten endelig fundet sit rette gear, og Sumner sang så fantastisk, som det nu er muligt, skriver anmelderen.

Der refereres til henholdsvis et af bandets største hit samt forsangeren Bernard Sumner, der har været frontfigur siden ikoniske Ian Curtis døde i 1980.

I Politiken får bandet fire ud af seks mulige hjerter, og den bedømmelse gentages i Ekstra Bladet.

- Gruppens sans for nærmest provokerende enkel grafik var dygtigt opdateret på storskærmene, der strålede af stil, hvilket var kærkomment, for medlemmerne mindede om alle de andre på pubben hjemme i Salford, skriver anmelderen.

New Order stammer fra netop Salford ved Manchester i England, hvor bandet blev stiftet af nogle af de tidligere medlemmer af Joy Division.

/ritzau/