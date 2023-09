Ikonisk festival lader gæster rejse hjem efter mudderkaos

Titusindvis af festivalgæster begyndte mandag at strømme ud fra festivalen Burning Man i den amerikanske delstat Nevadas ørken efter at have været lukket inde på festivalpladsen siden starten af weekenden.

Det skriver det amerikanske medie CNN og nyhedsbureauet AFP.

Festivalen blev fredag og lørdag ramt af et relativt kraftigt regnvejr, som forvandlede pladsen til et mudret kaos.

Arrangørerne af festivalen besluttede at spærre for vejene, da det var noget nær umuligt at køre på festivalpladsen uden at sidde fast.

Ifølge CNN faldt der på 24 timer fra fredag til lørdag 25 millimeter regn. Andre steder i verden ville det ikke anses for at være specielt usædvanligt.

Eksempelvis er der i Danmark tale om et skybrud, hvis der falder mere end 15 millimeter regn på 30 minutter. I området omkring Burning Man faldt der knap det dobbelte på et helt døgn.

Festivalen afholdes dog i en ørken, hvor regnvejr ikke er hverdagskost. Og hvor vandet i kombination med den sandede jord omdannede festivalpladsen til en svært fremkommelig mudderpøl.

Ifølge AFP har festivalen opfordret sine gæster til at vente lidt med at tage afsted for at undgå lange bilkøer ud af festivalpladsen.

Burning Man-festivalen er navngivet efter hovedbegivenheden, hvor en stor træfigur kaldet "Man" bliver brændt af på næstsidste dag.

Mens den i år har været præget af regnvejr, var det sidste år en hedebølge og kraftig vind, der udfordrede gæsterne og de kunstnere, der skulle optræde.

Ved middag mandag lokal tid ar der ifølge AFP cirka 64.000 gæster på festivalpladsen.

/ritzau/