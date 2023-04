Ikonisk Manchester-band gæster Royal Arena til september

Det britiske band New Order, der blandt andet har udgivet 80'er-hittet "Blue Monday", spiller til september i Royal Arena i København.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra arrangøren Live Nation Denmark.

Koncerten bliver afholdt torsdag 21. september, og billetsalget begynder 14. april klokken 10.30 via livenation.dk og ticketmaster.dk.

I januar i år udgav bandet the Definitive Edition af deres tredje album "Low-Life" fra 1985. Det blev efterfulgt af 40-års jubilæet for deres ikoniske single "Blue Monday", der udkom 7. marts. Det skriver Live Nation Denmark.

New Order blev dannet af de resterende medlemmer af Joy Division efter forsangeren Ian Curtis' død i 1980.

I 2001 sluttede Phil Cunningham sig til bandet og i 2011 Tom Chapman, som fuldendte det nuværende band med grundlæggerne Bernard Sumner, Stephen Morris og Gillian Gebert.

Deres debut "Movement" (1981) blev overskygget af lyden af Joy Division.

I 1983 udkom også "Blue Monday", som blev den bedst sælgende 12-tommer single gennem tiderne. Den solgte over tre millioner eksemplarer på verdensplan. Det skriver Live Nation Denmark.

Bandets nyeste og tiende studiealbum, "Music Complete", udkom i 2015.

Senest New Order spillede i Danmark var i 2019, hvor de spillede på den aarhusianske festival Northside.

Hvis man er forhindret i at nå koncerten i Danmark, så er der mulighed for at nå en af deres andre koncerter i Europa.

Bandet spiller i Amsterdam 23. september, Paris 26. september, London 29. september, Dublin 1. oktober, Glasgow 5. oktober og Leeds 7. oktober.

Billetpriserne spænder fra 450 kroner til 740 kroner. Ståpladser koster 640 kroner.

