Indædt og ubalanceret opgør med Socialdemokratiet

2 stjerner

Noget væsentligt nyt er der ikke at finde i Ole Hyltofts portrætbog. Mest af alt er den et opgør med socialdemokratiske topfolk i bogform

Livet har ført forfatteren Ole Hyltoft (født 1935) fra mange år i den socialdemokratiske bevægelse til en del år i Dansk Folkeparti. Med let og noget løs hånd har Hyltoft skrevet en bog om mennesker, han har truffet i sit liv. Den skæmmes af et indædt og ubalanceret behov for at gøre op med socialdemokratiske topfolk.

Hyltofts socialdemokratiske helt var Julius Bomholt, i 1961 Danmarks første kulturminister, som gjorde Hyltoft til ministersekretær (sig ikke, at det er noget nyt med politiske ansættelser). Men ak! Jens Otto Krag var småligt fikseret på økonomi og fjernede den ikke helt billige Bomholt fra Kulturministeriet. Hyltoft har før skrevet om Bomholt, men her ”genopliver” han ham og (mis)bruger ham til at vise, at det i mere end et halv århundrede er gået tilbage med de social-demokratiske ledere. Op fra graven formulerer den fiktive Bomholt, hvad Hyltoft mener. Det er svært at tage alvorligt.

Bogen indleder dog med Viggo Kampmann, som Hyltoft helt forståeligt vil tegne et billede af som andet end den udskejende person, han ofte huskes som. Især husker Hyltoft, at statsminister Kampmann fik oprettet Kulturministeriet. Alligevel indleder Hyltoft med Kampmanns allerede ofte beskrevne forsøg på at stikke af til Finland. Og desværre afviger Hyltofts detaljer her fra andre beretninger. Hyltofts version er uden kildeangivelser og skaber skepsis over for pålideligheden af Hyltofts ”erindringer”. Der foreligger mere overbevisende beretninger om Kampmann.