Tidens puls

5 stjerner

Makaya McCraven. In These Times. International Anthem / Nonesuch / XL



Pulsen ændres hele tiden i den franske jazztrommeslager og producer Makaya McCravens nye opus. Et forunderligt album, hvor man både kan sidde og tælle slagene, prøve at fatte – eller bare flyde med: nyde en pludselig guitarsolo, en lystig harpe, en trist violin, hiphoptrommer og strygerensemble i forening.