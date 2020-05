Hårrejsende bog tager læseren med indenfor Kinas mure

4 stjerner

Tidligere konservativt folketingsmedlem tegner et hårrejsende portræt af det moderne Kina

Viggo Fischer skildrer i sin nye bog Kinas udvikling fra 1989 og frem til i dag. Det tidligere konservative folketingsmedlem har mødt systemkritikere og personer, som var på aktive på Den Himmelske Freds Plads i Beijing den 4. juni 1989, hvor demonstranterne brutalt blev kujoneret.

Bogen er på én gang dokumentation og appel. Fischer fremdrager undervejs kendte og ukendte skæbner, hvis ånd, redelighed og kompromisløshed gør indtryk på læseren. Som borgerrettighedsadvokaten Wang Quanzhang, der i 2015 blev anbragt i anbragt i hemmelig detention og siden dømt en lang fængselsstraf, fordi han forsvarede borgere, der fik eksproprieret jord uden godtgørelse. Fischer peger på, at rettergangen mod advokaten ikke blot bryder med almindelige retsprincipper, men at den givetvis også kolliderer med ­Kinas eget strafferetskodeks. Alligevel benytter de kinesiske myndigheder sig af denne fremgangsmåde, for som en anden kender af Kina udtrykker det i bogen, så har denne metode en afsvalende virkning på eventuelle andre hedsporer, der kunne tænkes at rette en kritik mod myndighederne: ”Ved at slå ned på én, skaber du frygt hos 100 andre”.

Muligheden for at klare frisag ved domstolene er nemlig tæt på nul. I 2015 blev 99,9 procent af alle tiltalte dømt. Men også personer, som ikke er på direkte kollisionskurs med regimet, risikerer at få ørerne i maskinen. Den katolske biskop Rei Ronggui er en af dem, der har turdet fastholde evangeliets sandhed, skønt han tidligt indså, hvilke konsekvenser det indebar: ”Hvis du tror på Gud og følger den rette vej og står fast med ren religiøs tro, betyder det, at du er fordømt til forfølgelse.”

I skolerne bliver kristne udskammet, og børnene får besked på at henvende sig til politiet, hvis de antræffer troende mennesker.

Ingen, der læser Viggo Fischers bog, kan være i tvivl om, at Kina er et diktatur. Vitterlige løgne og oprørende bedrag bliver sat i system for at true modstandere både i og uden for Kina til tavshed. Fischer har fulgt Kinas udvikling gennem mange år, og trangen til at lægge alt indpakningspapir til side og sige tingene helt uden forbehold er ikke blevet mindre hos forfatteren. Han knytter et vist håb til de folk omkring Donald Trump, der opfordrer til, at USA konfronterer Kina, mens tid er. Fischer nærer nemlig ikke store forhåbninger til præsident Xi Jinping, der nok har lovet reformer, men ”hans recept har i det store og hele bestået i mere underkastelse, mere kontrol, omfattende interneringslejre. Forfølgelse af de uafhængige kirker, fængsling af advokater.”

”Kina – den truende supermagt” er en journalistisk fremstilling med lidt for mange citater og gentagelser undervejs, men det er alligevel spændende og givende læsning. Samtidig rejser den usminkede virkelighed, som Viggo Fischer lægger frem, en række problemer for os, der er taget til i styrke og aktualitet under coronakrisen, som forfatteren lige akkurat når at berøre i bogen.