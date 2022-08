Indfødt amerikansk skuespiller modtager Oscar-undskyldning

Det er snart 50 år siden, at skuespilleren Marlon Brando vandt en Oscar for rollen som Don Vito Corleone i The Godfather. Han fik dog ikke nogen statuette med hjem – for faktisk mødte Marlon Brando aldrig op til ceremonien. Han nægtede at modtage prisen i protest over den skildring af indfødte amerikanere, som Hollywood og amerikansk tv stod for.

I sit sted sendte han Sacheen Littlefeather, en indfødt amerikansk skuespiller og aktivist, der på scenen i 1973 kunne fortælle om filmindustriens ”behandling af indianere”. En kort tale, der blev mødt med flere negative tilråb i salen, hvorefter hun ifølge sig selv blev sendt fra scenen af sikkerhedsvagter.