Indie-vampyrer og multitalent gæster Roskilde Festival

Roskilde Festival føjer onsdag indiebandet Vampire Weekends og Janelle Monáe til deres musikprogram for sommerens festival.

Med de to tilføjelser er festivalens største navne på plads, og årets plakat er dermed klar til at blive sendt i trykken, fortæller festivalen.

Ud over de to nye hovednavne bliver også Noel Gallaghers High Flying Birds, Marina, Bikstok og Jada føjet til programmet.

Med 173 musiknavne og 19 kunstnerprojekter begynder der ifølge programchef Anders Wahrén at tegne sig et billede af, hvilke træk der præger årets program.

- Jeg synes, vi ser flere, der både leger med genrer og kunstformer. Men også flere der har en holdning til deres omverden og tør være politiske med deres kunst, siger han.

- De skal ikke nødvendigvis agitere for en særlig fløj eller et parti, men de kan inspirere vores musiklyttere og festivalgængere til at tage stilling til deres omverden. Det passer godt med en verden, hvor der er nye ungdomsbevægelser på vej.

Ifølge programchefen vil der blive føjet omkring 15 navne mere til de 173 navne på musikprogrammet.

/ritzau/