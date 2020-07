Indien dropper Taj Mahal-genåbning og oplever rekordsmitte

Med 24.850 nye smittede har Indien søndag haft den hidtil største stigning i antallet af smittede på et døgn.

En planlagt genåbning af det verdensberømte indiske mausoleum Taj Mahal er udskudt på grund af risikoen for coronasmitte.

Det oplyser lokale myndigheder søndag lokal tid, under 24 timer inden at åbningen skulle have fundet sted.

Imens har Indien som helhed oplevet en rekordstigning i antallet af smittetilfælde.

Flere seværdigheder i den nordligt beliggende by Agra, hvor Taj Mahal er placeret, har været lukket siden marts.

Det bliver de ved med at være i et endnu uafklaret tidsrum.

- Af hensyn til offentligheden er det blevet besluttet, at det ikke er hensigtsmæssigt at genåbne monumenterne i Agra nu, skriver myndighederne i en meddelelse.

Byen Agra var et af de første store smittecentre i landet. Det er fortsat blandt de værst ramte områder i delstaten Uttar Pradesh.

Indien oplever for tiden de største og hurtigste stigninger i antallet af coronasmittede i tre måneder.

Søndag meldte landets sundhedsministerium om 24.850 nye smittetilfælde - den højeste stigning hidtil på 24 timer - og over 600 nye dødsfald.

I alt har der været mere end 673.165 registrerede smittetilfælde i landet, hvor der bor 1,3 milliarder mennesker.

Dermed nærmer Indien sig Rusland på opgørelsen over de lande med flest smittede. Rusland er det land i verden med tredjeflest smittetilfælde.

Set i forhold til befolkningstal ligger Indien ifølge statistiksiden Worldometers dog langt nede på listen over de værst ramte lande.

Men frygten er, at smitten vil sprede sig i byområder som for eksempel millionbyen Mumbai.

Ikke desto mindre er regeringen begyndt at fjerne flere coronarestriktioner og langsomt genåbne landet, hvor tusinder står uden arbejde og virksomheder er lukket ned.

Udenrigsflyvninger er fortsat indstillet. Men der er åbnet op for indenrigsrejser, og regeringen håber, at turister på ny vil skabe liv ved feriesteder.

Særlige smittezoner er dog fortsat lukket af for omverdenen, så der kun er begrænset adgang.

- Vi forventer ikke besøgende ved Taj Mahal, da områderne omkring, heriblandt hoteller og butikker, er lukket ned, siger en lokal embedsmand i Agra.

/ritzau/Reuters