Indisk leder lover Kashmir en ny glorværdig æra

Premierminister Narendra Modi vil gøre Indien til en gennemført hindunation og har massiv opbakning

Den indiske premierminister, Narendra Modi, siger, at hans omstridte beslutning om at fratage delstaten Kashmir sin særlige status vil bane vej for en ny glorværdig æra i regionen.

- Kashmir kommer til at spille en vigtig rolle i Indiens udvikling, siger Modi i en tale på Indiens uafhængighedsdag.

Kashmir har nu ikke længere egen forfatning og selvbestemmelse inden for mange områder, og det er heller ikke længere forbudt for indere uden for Kashmir at slå sig permanent ned i delstaten.

- Det gamle arrangement i Jammu, Kashmir og Ladakh var med til at skabe korruption, nepotisme og uretfærdighed, når det gjaldt rettigheder for kvinder, børn, klansamfund og dalitter. Deres drømme får nu nye vinger, siger Narendra Modi.

Dalitter er "urørlige" lavkastehinduer.

Med den omstridte beslutning i Kashmir er hindunationalisten Modi, som leder verdens største demokrati, gået ind på en næsten totalitær kurs, hvilket har massiv opbakning i hans bagland - og endda også hos nogle af hans politiske modstandere.

Den smukke delstat er den eneste i Indien, som har et muslimsk flertal. Det er over for dem, at Modi nu har vist hindunationalisternes nye styrke i landet.

Pakistans premierminister, Imran Khan, kritiserede onsdag igen Indiens beslutning. Han sagde, at det internationale samfund følger udviklingen i Kashmir.

Kritikere af Modi kalder ham en autoritær manipulator, som vil gøre Indien til en gennemført hindunation.

Tilhængere af den indiske leder kalder ham en ukorrupt og asketisk leder, som ved, hvad det vil sige at være fattig, og som ønsker at skabe mere respekt om sit land.

Tidligere har indiske premierministre været intellektuelle og utilnærmelige personer. Dette gjaldt blandt andre Indira Gandhi, som kom fra Indiens mest magtfulde politiske familie, og Manmohan Singh, som var kendt for sit udtryksløse ansigt og sin ph.d. i økonomi.

Modi har et andet offentligt image. Selv om han sjældent taler med journalister og foretrækker iscenesatte tv-taler og store politiske møder, så opfattes han af de fleste som en almindelig inder.

Han blev født ind i en fattig familie i 1950 i delstaten Gujarat, og han taler ofte stolt om sin opvækst uden rindende vand og uden elektricitet.

Han er separeret fra sin kone, som han blev gift med i et ægteskab, som havde været arrangeret i årtier. Han har ingen børn, og i modsætning til de fleste andre indiske politikere er han ikke omgivet af slægtninge på jagt efter høje poster, kontakter og lukrative regeringsaftaler.

Modi har sit parti, Bharatiya Janata Party (BJP), og hindunationalismen. Det er alt.

/ritzau/AFP