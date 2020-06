Indpakningskunstneren Christo er død - blev 84 år

Søndag døde Christo, der blandt andet var kendt for at pakke Rigsdagen i Berlin ind, af naturlige årsager.

Kunstneren Christo Vladimirov Javacheff er søndag død i en alder af 84 år.

Det skriver flere medier, herunder nyhedsbureauet AFP, med henvisning til en meddelelse på en officiel Facebook-side.

Han døde af naturlige årsager i sit hjem i New York City, fremgår det af meddelelsen.

Christo, som kunstneren typisk bare blev kaldt, er især berømt for at omdanne kendte bygninger som Rigsdagen i Berlin ved at pakke dem ind.

Bulgareren Christo samarbejdede med sin kone igennem 51 år, Jeanne-Claude, indtil hun døde i 2009.

/ritzau/