Ingen Bafta-priser til danske "Flugt"

"Flugt" var nomineret til to Bafta-priser, men måtte se sig overgået af to andre film.

Den danske animationsfilm "Flugt" vandt ingen priser ved Bafta-uddelingen, der foregik i Royal Albert Hall i London søndag aften.

Filmen var ellers nomineret i to kategorier, "Bedste Animationsfilm" og "Bedste Dokumentarfilm".

I den første kategori valgte juryen dog at pege på Disney-filmen "Encanto" i stedet, mens "Summer of Soul" løb med dokumentarfilmprisen.

"Flugt" vandt sidste år kategorien "Bedste Dokumentarfilm" ved Sundance-festivalen, og den er nomineret i hele tre kategorier ved de kommende Oscar-uddelinger. De finder sted 27. marts i Los Angeles.

Her har den også mulighed for at vinde prisen for "Bedste Animationsfilm" og "Bedste Dokumentarfilm".

Samtidig er den også nomineret i kategorien "Bedste Internationale Film". Her gik Oscar-statuetten til Thomas Vinterbergs "Druk" ved sidste års prisfest.

"Flugt" er skrevet og instrueret af Jonas Poher Rasmussen og beskriver en afghansk flygtnings livshistorie. Den er baseret på en nær vens oplevelser.

Bafta er den største britiske filmpris og uddeles af det britiske film- og tv-akademi. Prisen har 75 års jubilæum i år.

Dette års Bafta-pris for "Bedste Film" gik til western-dramaet "The Power of the Dog", hvor Benedict Cumberbatch og Kirsten Dunst spiller hovedrollerne.

Filmen er instrueret af Jane Campion, der også løb med titlen som "Bedste Instruktør".

Science fiction-filmen "Dune" var nomineret i hele 11 Bafta-kategorier og løb med de fem af dem, herunder "Bedste Visuelle Effekter".

/ritzau/