Ingen bliver sigtet i sag om tre døde i plejecenter-brand

Tre ældre kvinder omkom i august i en brand på et plejecenter. Intet strafbart blev begået, mener politiet.

Der blev ikke begået noget strafbart i forbindelse med en dødelig brand på Plejecenter Fasøhthus i Allingåbro i august sidste år.

Det konkluderer Østjyllands Politi, der har færdiggjort efterforskningen. Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Branden kostede tre kvinder på 91, 93 og 95 år livet.

I sagen er det tidligere kommet frem, at plejecentret ikke fulgte myndighedernes brandkrav.

Blandt andet manglede der et automatisk sprinkleranlæg, der kunnet have bremset branden i opløbet. I stedet bredte den sig fra en sofa i en bolig til tre andre boliger.

I september skrev TV2 Østjylland med baggrund i en aktindsigt, at plejecentret mange gange har fået en række påbud omkring mangelfuld brandsikkerhed.

Politiets efterforskning af branden har skullet afklare omstændighederne ved selve branden, og om myndighederne har levet op til gældende regler.

Men der er altså ikke grundlag for at rejse nogen sigtelser i sagen, fortæller advokaturchef Jacob Balsgaard Nielsen.

- Vores konklusion er, at det ikke er en påsat brand, og der ikke er nogen, som vi skal sigte i den henseende, siger han.

- Vi har selvfølgelig også kigget på, hvorvidt nogen andre vil kunne gøres ansvarlige i et eller andet omfang for brandens opståen. Det har vi heller ikke vurderet, at der er nogen, der kan - hverken personer eller institutioner.

Han fortæller, at det vurderes, at branden opstod ved rygning.

- Vi mener, at det her er sket med baggrund i et uheld foregået i forbindelse med rygning ude på plejecentret, siger Jacob Balsgaard Nielsen.

/ritzau/