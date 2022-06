Nultolerance over for homoseksualitet får flere lande til at censurere eller helt forbyde film med LGBT+-referencer. Senest er det gået ud over Pixars "Lightyear"

Allerede inden premieren på Pixar og Disneys nye animationsfilm den 17. juni havde 14 lande udstedt forbud mod den.

Filmen ”Lightyear”, der handler om karakteren Buzz Lightyear fra Pixars populære Toy Story-univers, indeholder nemlig en scene, hvor to kvindelige karakterer, der i filmen er gift med hinanden, udveksler et kys. Skildringen af et homoseksuelt forhold var for meget for de 14 nationer, der nedlagde et forbud.