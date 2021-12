Ingen samfundsdebattør eller politiker vil lægge Andreas Reckwitz' værk upåvirket fra sig

Professor i sociologi ved Humboldt-universitetet i Berlin Andreas Reckwitz er i Tyskland kendt som den skarpeste analytiker af strukturforandringerne i de vestlige samfund siden 1970’erne.

Analysen tager udgangspunkt i ”industrisamfundets 30 gyldne år” fra 1945 til 1975. Op til halvdelen af arbejdsstyrken var i industrien, ledigheden var lav, fagforeningerne og vækst sørgede for økonomisk fremgang for alle, og der opstod en stor middelklasse. Idealet var det normale gennemsnitlige liv med kernefamilie i et parcelhus. Samfundet var måske ikke så tolerant over for andre livsformer, men det var trygt.

Dette ændrer sig fra midten af 1970’erne. Den store mellemklasses børn uddannes bedre, og beskæftigelse flyttes fra industri-produktion til jobs, som enten er offentlige, kreative med udvikling og salg af varer eller servicefag. Nu er det dem, der beskæftiger halvdelen af arbejdsstyrken. Samtidig flyttes produktion til den sydlige halvkugle, hvor der opstår en stor, købestærk middelklasse.

Resultatet er en ny klassedeling. De veluddannede udgør en ny stor middelklasse, som er globalt orienteret, og som nyder at sammensætte deres eget liv i lækre boliger med eksotiske varer fra hele verden, rejser til interessante rejsemål, kreative aktiviteter som yoga, kulturforbrug og sociale medier. Disse mennesker er åbne over for mange livsformer og identiteter, de kombinerer finkultur med tidligere tiders lavsociale træk som tatoveringer, og de bor i byerne.

En anden stor gruppe ender i en økonomisk og socialt prekær situation, hvorfor den får betegnelsen prekariatet. De har dårlige, ofte uorganiserede midlertidige lavtlønsjob i servicesektoren. De lever usundt og har et traditionelt kønsrollemønster og værdier og opfattelser af, hvordan man skal leve. De er langt bagud med uddannelse, de ser globaliseringen som en trussel og har svært ved at bruge de sociale medier, som kræver færdigheder i at skrive tekster, behandle billeder og bruge it. Nogle fra denne gruppe bor på landet, men de fleste i byerne, dog så i andre kvarterer end den nye middelklasse.

Sidst er der den gamle middelklasse af håndværkere og funktionærer. De klarer sig endnu, men oplever, at tiderne går dem imod, og de må kæmpe for at klare sig økonomisk og socialt i forhold til den nye globaliserede, kulturelt åbne, veluddannede middelklasse. Den nye middelklasses medlemmer vælger individuelt stil fra alle mulige kulturer. Prekariatet og den gamle middelklasse finder ofte ly i kollektive kulturer, for eksempel meget nationale eller religiøse grupper.

Disse klasser skabes også af de varer, vi producerer, og den måde, hvorpå vi betragter både varer og andre ting, vi vælger. I midten af 1970’erne var markedet mættet med funktionelle varer, det vil sige varer, vi købte for bare at bruge dem. Den veluddannede og kreative nye klasse vokser frem i symbiose med nye industrier: Der udvikles kulturelle varer med særlige æstetiske kvaliteter eller en fortælling. Løbesko er ikke bare løbesko, men avancerede konstruktioner fra kendte globale mærker, vi får designermøbler, boliger skal ligge bestemte steder, man rejser ikke bare på bustur til Harzen eller på charterferie til Spanien, nej, så hellere gourmetrejse til Italien eller vandring på Caminoen.

Da jeg var barn, kunne man købe Hof, Grøn Tuborg eller Thy-øl, nu er der alle mulige danske specialøl og udenlandske importøl. Det fortsætter til vores kultursmag og valg af fritidsaktiviteter. Alt tilskrives værdi, valoriseres, vinderne skaber deres egen singulære livsstil gennem alle deres valg, og taberne er dem, der ikke forstår kulturen og systemet eller ikke har råd til denne livsstil.

Vinderne tager det hele

Disse varer og den måde, de produceres på, skaber en meget hård konkurrence. De kendte mærker som Nike, Adidas, Apple, Amazon, Google, Netflix og McDonald’s bliver stærke globale brands med design- og udviklingsafdelinger i Vesten og produktion på den sydlige halvkugle, hvormed de knuser små konkurrenter. Vinderen tager det hele, som popgruppen Abba sang, og vi oplever netop, at nogle firmaer har indtægter og deres ledere lønninger, som er hinsides almindelig fatteevne og enhver rimelighed.

Man kunne tro, at dette samfund i det mindste var et sjovt samfund for den nye middelklasse. Den har haft held med at forene to modsætninger helt tilbage fra romantikken: Enten valgte man selvrealisering som kreativ boheme, eller også gjorde man mere kedelig karriere. Men nu kan man realisere sig selv ved sit kreative arbejde og samtidig gøre karriere i den kreative klasse. Man har altså samtidig sit blik rettet indad mod sin egen interessante udvikling og udad mod sin sociale anseelse. Det kan dog desværre blive en anstrengende livsform at se så meget indad.

Det moderne menneske spørger nemlig, om det nu er autentisk, om omgivelserne ser én som autentisk og uforlignelig, og det søger oplevelsesøjeblikke med gode oplevelser, så man får et emotionelt kick. Men det er umuligt altid at være en succes på alle livets områder, og når man er i sine følelsers vold, fordi den moderne kultur ser følelser som noget positivt, er man særlig udsat. Hvis det går galt, og det gør det for de fleste på et eller andet tidspunkt, for ingen er sikret mod ledighed, fiasko ved prøver, afskedigelse, skilsmisse, sygdom eller tab ved dødsfald, er skuffelse en nærliggende mulighed.

Tilmed kan man på de sociale medier se andres succes på en måde, der var ukendt i 1970’erne, og så er misundelse, frustration og i værste fald konspirationsteorier resultatet. Specielt når der ikke længere er religiøs trøst eller social støtte at finde i omgivelserne.

Fællesskabet som taber

Hele denne udvikling de seneste 50 år hænger endelig sammen med nogle politiske beslutninger siden midten af 1970’erne. Det daværende samfund var stivnet i en overreguleret velfærdsstat, som hæmmede økonomien og de friere livsformer, som 68-generationen havde smag for. Derfor satte en åbning ind fra både politisk højre og venstre. Højrefløjen fik friere finansmarkeder, lavere skat på aktier, deregulering og offentlige besparelser, den såkaldte neoliberale økonomiske tænkning. Venstrefløjen fik åbnet, hvad den opfattede som et autoritært samfund, for individets individuelle rettigheder over for staten, for nye samlivsformer, multikulturel globalisering og rettigheder for forskellige minoriteter, som påberåbte sig en særlig identitet og et ønske om anerkendelse.

Hvad der begyndte som økonomisk vækst er endt med de socio-økonomiske og socio-kulturelle problemer, der er refereret ovenfor, og med ”hvad der i sin tid begyndte som en velkommen emancipatorisk myndiggørelse af borgeren, truer i den senmoderne kultur med at forvandle sig til den enkelte egoisme vis-a-vis institutionerne”. Venstre- og højrefløjens politik trak i samme retning uanset deres uenighed, og fællesskabet blev hver gang taber. De første til at se problemerne og foreslå en politik mod dem, var populistiske partier på højrefløjen, der har en entydig politik mod globalisering, mod økonomisk ulighed, mod identitetspolitik, forankret i det nationale. Det er dog tvivlsomt, om de kan finde en ny vej, fordi de samtidig helt afviser store dele af det samfund, der faktisk foreligger.

Andreas Reckwitz skriver med stor klarhed og analytisk skarphed, og ingen samfundsdebattør eller politiker vil lægge denne bog upåvirket fra sig.

Den kræver, at man efterhånden bliver fortrolig med nogle sociologiske fagtermer. Det hjælper heldigvis læsningen, at oversætteren har ramt et flydende og korrekt dansk. Dog er der en oversættelsesfejl på side 111 om valgloves betydning for topartisystemer, og oversættelse af nogle begreber kan diskuteres, for eksempel Volkswillen som ’almenvellet’ i stedet for ’folkeviljen’.