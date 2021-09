Leder af Grundtvig-Akademiet Ingrid Ank begyndte for tre år siden at modtage undervisning i klaver. Musikken giver hende et afbræk fra arbejdet og hverdagen

Det er ikke mere end et år siden, at det blanksorte Kawai-klaver flyttede ind i Ingrid Anks lejlighed i Valby i København. Faktisk stod her allerede et klaver før dette, men det var mindre og savnede klang.