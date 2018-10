Tidligere generalsekretær har skrevet inspirerende og personlig indføring i Bjergprædikenen

5 stjerner

Jens Ole Christensens bog om Bjergprædikenen er en vigtig inspiration og opmuntring til både at ville Bjergprædikenens ord og at hvile i dem

Sognepræst og tidligere generalsekretær i Luthersk Mission Jens Ole Christensen har valgt at tage livtag med Bjergprædikenen i bogen ”Dyb hvile og dynamisk liv”.

Bogen er et resultat af 10 års arbejde, samtaler og overvejelser om Jesu Bjergprædiken (Mattæusevangeliet, kapitel 5-7), som med sin radikalitet både fascinerer og frastøder.

Det understreges i indledningen, at hvis man ønsker at arbejde med de mange forskellige videnskabelige diskussioner om Bjergprædikenen, så skal man læse en anden bog end denne. ”Dyb hvile og dynamisk liv” er skrevet ud fra overbevisningen om, at Jesus mener det, han siger, og at han i sin prædiken udfordrer sine tilhørere til at praktisere de forskellige bud.

Dermed afviser forfatteren også den gængse opfattelse af Bjergprædikenen som en forkyndelse af, hvorfor vi har brug for Jesus og syndernes forladelse i ham. Den dimension er ganske vist til stede i Bjergprædikenen, ”men Jesus sagde det først og fremmest, fordi han ville have os til at gøre det”.

Efter at dette er slået fast, gennemgås Bjergprædikenen afsnit for afsnit, langsomt, pædagogisk, personligt og engageret.

Det første, som understreges, er, at Bjergprædikenen er talt til disciplene og har dem som målgruppe. Formentlig er der ifølge forfatteren sket det, at en større skare efterhånden er stødt til, og det er dem, vi til slut hører om bliver forundrede over det, som Jesus sagde.

Bjergprædikenen indledes med de kendte, elskede og forskellige saligprisninger, som i bogen kaldes for prismer. De kaster lys i forskellige retninger ind over livet, til trøst, inspiration, dom og udfordring.