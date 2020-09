Instagram lukker sangers profil efter omstridte coronaopslag

Saszeline Sørensen har den seneste tid delt kontroversielt indhold om coronavirus, som Instagram har fjernet.

Den tidligere sanger Saszeline Sørensen har fået lukket sin profil på Instagram, efter at hun har delt kontroversielt indhold om coronavirus.

Det oplyser hun selv i et opslag på Facebook tirsdag aften.

Saszeline Sørensen er nok mest kendt fra sin tid som den ene halvdel af popduoen S.O.A.P i 1990'erne. Men den seneste tid har hun gjort sig bemærket ved at dele kontroversielle påstande relateret til den igangværende coronapandemi med sine cirka 90.000 følgere på Instagram.

Blandt andet har hun opfordret sine følgere til at lade være med at bruge mundbind i offentlig transport, selv om det er et påbud fra myndighederne.

Det har flere gange fået Instagram til at fjerne hendes opslag. Det er sket med den begrundelse, at opslagene indeholder "falske oplysninger".

Saszeline Sørensen oplyser på Facebook, at hendes profil på Facebook først har været deaktiveret i 24 timer, og at hendes Instagram-profil efterfølgende er blevet lukket.

- Det betyder vel, at min stemme i debatten har været for voldsom, og at det har skabt for mange ringe i vandet, skriver hun på Facebook.

Tidligere tirsdag sagde Camilla Nordsted, kommunikationskonsulent for Facebook og Instagram i Norden, til DR, at Saszeline Sørensen er underlagt de samme regler som alle andre brugere.

- Saszelines fremtid på Instagram afhænger af, om hun bliver ved med at overtræde vores retningslinjer, sagde hun til DR.

Instagram har en klar politik om, at indhold, der skaber en reel risiko - eksempelvis ved at øge risikoen for smittespredning - fjernes.

Indholdet gennemgås af det sociale medies indholdsmoderatorer. Og derudover har Instagram 70 uafhængige faktatjek-organisationer tilknyttet, som vurderer indholdet i forhold til, om der bliver fremført falske påstande, oplyste hun.

/ritzau/