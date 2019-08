Instruktør og oscarformand: Et stærkt år for dansk film

De tre film, der er udvalgt til kapløb om dansk oscarindstilling, afspejler ifølge filmfolk et stærkt felt.

Dansk film befinder sig på et højt niveau for tiden.

Det fortæller formanden for den danske oscarkomité og instruktørerne bag to af de tre film, som Det Danske Filminstitut tirsdag valgte til at være med i opløbet om at blive den danske oscarindstilling.

- Det er tre film, der på forskellig vis har stor styrke i deres fortællinger og kan gå langt, siger direktør for Det Danske Filminstitut og formand for den danske oscarkomité Claus Ladegaard.

Filmene, som filminstituttet har udvalgt til deres såkaldte shortlist, er "Ser du månen, Daniel", "Dronningen" og "Før frosten". De afspejler ifølge oscarkomitéens formand, at det har været "et rigtig stærkt år for dansk film".

Det samme mener instruktøren bag "Før frosten", der er en af de udvalgte film.

- Danmark befinder sig i eliten af film internationalt. Når den danske presse skriver, at man er med i kapløbet, bare fordi man er shortlistet, så viser det noget om de muskler, vi har, siger Michael Noer.

Han peger også på, at der er stor forskel på de tre film.

- Det er et stærkt felt, som viser, hvor varieret dansk film er – fra et autentisk gidseldrama til en film, der vender kønsdebatten på hovedet, til min danske version af en western, siger han.

Gidseldramaet "Ser du månen, Daniel" er instrueret af Niels Arden Oplev og Anders W. Berthelsen. De er glade, men ikke overraskede over at komme i betragtning til en dansk indstilling til en Oscar.

- Det kom ikke totalt bag på os, men det er da dejligt, at nogen er enige med os, siger Niels Arden Oplev. Han fremhæver, at de er "i godt selskab".

Den 24. september udvælger Det Danske Filminstitut en af de tre film til at blive den danske kandidat til en oscarnominering.

Den 13. januar offentliggøres de fem nominerede til prisen for bedste internationale film.

/ritzau/