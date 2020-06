Instruktøren bag to Batman-film er død - 80 år gammel

Joel Schumacher er blandt andet kendt for at have instrueret "Batman & Robin" og "The Phantom of the Opera".

Den amerikanske filminstruktør Joel Schumacher er død - 80 år gammel.

Det skriver flere medier, herunder The Guardian og magasinet Variety.

Joel Schumacher er blandt andet kendt for at have instrueret to Batman-film samt filmatiseringen af Andrew Lloyd Webbers musical "The Phantom of the Opera".

Den første Batman-film, "Batman Forever" fra 1995, havde blandt andet Val Kilmer, Tommy Lee Jones, Jim Carrey og Nicole Kidman på rollelisten.

Filmen indtjente mere end 300 millioner dollar på verdensplan, et beløb svarende til knap to milliarder kroner.

Schumachers anden og sidste film i Batman-serien var "Batman Robin" fra 1997 med George Clooney som Batman og Arnold Schwarzenegger som skurken.

/ritzau/