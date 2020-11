IOC-præsident føler sig sikker på tilskuere til OL i Tokyo

IOC-præsident Thomas Bach siger, at IOC vil arbejde hårdt for at få tilskuere vaccineret mod corona inden OL.

Præsidenten for Den Internationale Olympiske Komité (IOC), Thomas Bach, føler sig meget sikker på, at der kan komme tilskuere på stadion til næste års OL i Tokyo.

Det siger han mandag efter et møde med Japans premierminister, Yoshihide Suga, i Japans hovedstad.

Bach er i Japan de næste to dage. Her skal han mødes med arrangørerne af næste års OL, for blandt andet at diskutere tiltag mod coronavirus under legene.

Det er IOC-præsidentens første besøg i Tokyo, siden han i marts sammen med Japans nu tidligere premierminister, Shinzo Abe, annoncerede, at OL ville blive udskudt til 2021 på grund af coronapandemien.

På mandagens møde gentager Yoshihide Suga et løfte om, at Japan stadig planlægger at afholde OL næste år.

Thomas Bach siger, at de japanske arrangører sammen med IOC vil sørge for, at begivenheden bliver sikker for alle deltagende.

- Vi føler os meget sikre på, at vi kan få tilskuere på stadion, siger han.

Bach tilføjer, at IOC vil arbejde hårdt for at sikre, at alle tilskuere til OL kan blive vaccineret, inden de kommer til Japan.

De kommende dage skal IOC-præsidenten og de japanske arrangører ud over tilskuere også diskutere, hvordan landet mest sikkert kan huse over 11.000 atleter fra stort set alle verdens lande.

Besøget kommer, en uge efter at Tokyo med succes arrangerede et stort endags-gymnastikstævne. Stævnet blev brugt til at teste en række forskellige tiltag i forhold til at begrænse smitten med coronavirus.

De seneste ugers nyheder om, at medicinalselskaber som amerikanske Pfizer er tæt på at være klar med en vaccine mod coronavirus, har øget tiltroen til, at OL kan afholdes næste år.

Alligevel er den offentlige holdning til legene delt i Japan.

I juli svarede næsten 70 procent af japanere i en rundspørge af det japanske medie NHK, at OL skal udskydes eller aflyses.

Omvendt ønsker de fleste virksomheder i Japan, at legene bliver afholdt.

/ritzau/Reuters