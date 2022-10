Iran anholder ti personer på mistanke om israelsk spionage

Iran har anholdt ti personer, som ifølge iranske myndigheder har arbejdet for den israelske efterretningstjeneste Mossad. Anholdelserne skal være sket i en vestlig provins af Aserbajdsjan, der grænser op til Iran.

Det skriver Reuters, der citerer det iranske nyhedsbureau Fars.

Iran og Israel er ærkefjender og har i årevis beskyldt hinanden for aggressioner. Israel mener, at Iran støtter militante gruppers angreb på israelsk territorium, mens Iran omvendt siger, at Israel har dræbt flere iranske embedsfolk.

Israel har hverken be- eller afkræftet anholdelserne. Der er heller ingen oplysninger om, hvornår de ti personer skal være blevet anholdt.

Ifølge Iran har de anholdte været i direkte kontakt med agenter for Mossad. Det skal blandt andet være sket i videosamtaler.

- De har sat ild til biler og boliger med tilknytning til den iranske sikkerhedstjeneste og modtaget penge for at tage billeder, som de har sendt til Mossad-agenter, skriver Fars ifølge Reuters uden at beskrive mistanken nærmere.

Også den israelske avis Haaretz skriver om anholdelserne. Her bygger artiklen også på informationer fra Fars.

Ifølge Haaretz arbejdede de ti anholdte ifølge Iran både i det vestlige Aserbajdsjan, hovedstaden Teheran og provinsen Hormozgan.

/ritzau/