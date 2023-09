Iran har holdt 33-årig svensk diplomat fanget i over 500 dage

En 33-årig svensk EU-diplomat har været tilbageholdt i Iran, siden han blev anholdt i den iranske hovedstad, Teheran, i april 2022.

Det bekræfter EU's udenrigschef, Josep Borell, tirsdag.

Der er tale om en diplomat ved navn Johan Floderus, lyder det.

- Jeg vil gerne tillade mig at sige noget om en bestemt sag - sagen om hr. Floderus, siger Borrell forud for et møde i den spanske by Cádiz.

- Han er en svensk statsborger, der arbejdede for EU og har været ulovligt tilbageholdt i Iran de seneste 500 dage, lyder det ifølge britiske BBC.

Iran meddelte allerede tre måneder efter anholdelsen sidste år, at en svensk statsborger var blevet anholdt under anklage for spionage.

Hans navn og nærmere identitet blev dog ikke oplyst.

Efterfølgende har Sveriges regering og EU også holdt hans identitet hemmelig, mens de har forsøgt at få ham løsladt.

Mandag afslørede den amerikanske avis The New York Times, at der er tale om 33-årige Johan Floderus. Lidt senere bekræftede Sverige, at en svensk statsborger i 30'erne "på vilkårlig vis var blevet frihedsberøvet".

Det svenske udenrigsministerium oplyste dog ikke hans nærmere identitet.

Josep Borrell siger tirsdag, at der bliver arbejdet på højtryk for at få den svenske diplomat løsladt. Det skriver det svenske medie SVT.

- Jeg vil virkelig gerne understrege, at jeg personligt og hele min stab på alle niveauer i tæt samarbejde med svenske myndigheder og mandens familie har presset på for, at Iran skal løslade ham, siger Borrell.

Han tilføjer, at de ikke giver op, før han er fri fra Irans varetægt.

- Ved ethvert diplomatisk møde på ethvert niveau har vi bragt emnet på banen. Utrætteligt, lyder det fra EU's udenrigschef.

