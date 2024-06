Iran indkalder diplomat til møde og affejer svensk beskyldning

Iran har indkaldt Sveriges midlertidige chargé d’affaires til møde på grund af "grundløse og ondskabsfulde anklager".

Det oplyser Irans udenrigsministerium søndag.

Det sker, efter at den svenske efterretningstjeneste Säpo har udtalt, at Iran bruger kriminelle netværk i Sverige til at udføre voldshandlinger mod andre lande - blandt andet mod Israel.

Også på det sociale medie X har det iranske udenrigsministerium oplyst om indkaldelsen til mødet.

Meldingen fra Säpo kom torsdag. Den lød, at Iran bruger kriminelle netværk i Sverige - og at Sverige opfatter det som en trussel.

Efterretningstjenesten sagde, at Sverige ikke må være en "platform for Irans eller andre landes sikkerhedstruende aktiviteter".

Irans ambassade i Sveriges hovedstad, Stockholm, afviste allerede fredag anklagerne.

Den nægtede blandt andet, at Iran rekrutterer bandemedlemmer til at begå "voldshandlinger" mod israelske og jødiske interesser i Sverige.

Kort før Säpo torsdag kom med de kritiske udtalelser om Iran, havde den svenske avis Dagens Nyheter bragt artikler, hvor mediet citerede dokumenter fra Israels efterretningstjeneste Mossad.

I dokumenterne lød det ifølge mediet, at lederne af to svenske bander var blevet rekrutteret af regimet i Iran.

- Desværre har nogle svenske medier citeret de falske og grundløse anklager fra medier og institutioner med forbindelse til dette brutale regime (Israel, red.) og udgiver falske og opdigtede påstande mod Den Islamiske Republik Iran, lød det blandt andet i udtalelsen fra ambassaden fredag.

Ambassaden "forventer af de svenske medier, at de ikke stoler på påstande og udtalelser, som er udgivet af det israelske regime", og at medierne vil arbejde for, "at det zionistiske regimes forbrydelser i Palæstina stopper".

Spændingerne mellem Iran og Israel er taget til efter den 7. oktober, hvor Hamas angreb Israel, hvorefter Israel indledte en offensiv mod Gazastriben.

/ritzau/AFP