Irans præsident mødt af slagord på universitet i Teheran

Irans præsident, Ebrahim Raisi, blev mødt af slagord fra kvindelige studerende, da han lørdag besøgte deres universitet i Irans hovedstad, Teheran.

Kvinderne krævede, at præsidenten og landets præstestyre "skrubber af", viser videoer delt på sociale medier.

- Raisi skrub af. Mullaher skrub af, lød det ifølge en video, der er postet på Twitter af en aktivist, der kalder sig 1500tasvir.

- Vi vil ikke have en korrupt gæst, råbte nogle af de studerende på universitetet på en anden video, der er lagt på sociale medier.

Under Raisis besøg på Alzahra-universitetet fordømte den konservative præsident den bølge af protester, der har præget Iran i de seneste uger.

Han oplæste et digt, der sammenligner "uromagere" med fluer.

- De forestiller sig, at de kan opnå deres onde mål på universiteterne, lød det på statsligt iransk tv.

- Men hvad de ikke ved, er at vores studerende og undervisere er på vagt og ikke vil tillade fjenden at realisere deres onde mål.

De store protester i Iran er nu gået ind i deres fjerde uge.

Mange iranere er vrede over, at den 22-årige kvinde Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetægt, efter at hun i september var blevet anholdt for at have forbrudt sig mod de strenge love om at bære hovedtørklæde.

De protester, der er brudt ud efter hendes død, anses for den største udfordring, præstestyret har stået overfor i årevis.

I Teheran kastede demonstranter lørdag molotovcocktails mod politiet, siger øjenvidner ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Det iranske nyhedsbureau Irna skriver, at benzinbomberne blev kastet mod bygninger, ikke mod ordensmagten.

Internationale medier har yderst begrænset adgang til de iranske demonstrationer. Men på sociale medier deles flere videoer, der angiveligt viser sikkerhedsstyrkers brutale fremfærd mod demonstranter.

Lørdag skød iransk politi mod demonstranter og brugte tåregas i de kurdiske byer Sanandaj og Saqez, meddeler den iranske ngo Hengaw.

Menneskerettighedsgrupper har opgjort antallet af dødsofre til mindst 185. Dertil kommer hundredvis af kvæstede og tusindvis af anholdte.

Blandt politi og andre sikkerhedsstyrker er mindst 20 dræbt, har Irans regering meddelt.

Regeringen har beskrevet demonstrationerne som et komplot, der er strikket sammen af Irans fjender, heriblandt USA.

/ritzau/Reuters