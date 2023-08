Iransk film om Teherans underverden får førstepris ved filmfestival

Den schweiziske filmpris Den Gyldne Leopard er lørdag aften givet til den iranske instruktør Ali Ahmadzadehs film om en mand og hans færden i Teherans underverden.

Filmen, der har titlen "Kritisk Zone", fortæller om manden og hans hund på vej gennem det mørke Teheran, om livet som narkohandler og som trøster af folk i nød.

Der er tale om en iransk-tysk co-produktion.

Instruktøren kunne ikke selv møde op på Locarno Film Festival. Han har forbud mod at forlade Iran.

I kategorien bedste kortfilm gik prisen til den dansk-tyske produktion "En Undersøgelse af Empati".

Den er instrueret af tyske Hilke Rönnfeldt, der har familiemæssig tilknytning til Danmark og Island ifølge filmdatabasen IMDb.

Den iranske instruktør Ali Ahmadzadeh blev ifølge Hollywood-mediet Deadline i sidste måned kaldt i sikkerhedsministeriet i den iranske hovedstad.

Her forsøgte man at presse ham til at trække filmen "Kritisk Zone" fra Locarno Film Festival.

Salgs- og produktionsfolk bag filmen har også fortalt, at de har modtaget truende e-mails og beskeder med krav om at sløjfe filmen fra festivalen.

Ahmadzadeh har beskrevet sin film som "en hymne til friheden og modstanden i Iran".

Den er blevet filmet uden de iranske myndigheders godkendelse. Og inden at landsdækkende demonstrationer med deltagelse med mange unge iranere tog fart sidste år.

Det var kort efter, at en ung kurdisk-iransk kvinde døde, efter at have været i det iranske moralpolitis varetægt.

Hun var blevet beskyldt for ikke at tildække sit hår tilstrækkeligt.

