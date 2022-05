Iransk filmforbund kritiserer pris til danskproduceret film

Det var en ensidig og politisk motiveret beslutning, da filmfestivalen i Cannes lørdag tildelte prisen for bedste kvindelige skuespiller til iranske Zar Amir Ebrahimi for hendes optræden i filmen "Holy Spider".

Det mener Irans filmforbund, som arbejder sammen med det iranske kulturministerium, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Zar Amir Ebrahimi spiller i "Holy Spider" en journalist, som forsøger at komme til bunds i en række uopklarede drab på prostituerede i den hellige iranske by Mashhad.

"Holy Spider" er danskproduceret og instrueret af dansk-iranske Ali Abassi. Filmen bliver af Irans filmforbund kaldt for "falsk og ulækker" og beskyldt for at tegne et "forvrænget billede af det iranske samfund".

Filmforbundet mener, at "Holy Spider" minder om Salman Rushdies bog "De sataniske vers". Den baserer sig løst på profeten Muhammeds liv og fremkaldte ved sin udgivelse i 1988 stor harme i dele af den muslimske verden, hvor bogen blev betragtet som blasfemisk.

"Holy Spider" fik en overvejende flot modtagelse, da den havde premiere på filmfestivalen i Cannes forrige søndag.

Den er baseret på en sand historie om en seriemorder, som ville rense gaderne for syndere. Filmen er optaget i Jordan. Ali Abbasi fik forbud mod at lave den i Iran.

41-årige Zar Amir Ebrahimi lever i eksil som følge af en smædekampagne om hendes kærlighedsliv.

- Jeg er nået langt for at kunne stå på denne scene i aften. Det var ikke en nem historie, sagde hun til publikum i sin takketale lørdag.

Biografen og film var i det delvist præstestyrede Iran, hvor mange kvinder i årtier har kæmpet for ligestilling, hendes et og alt, fortalte hun.

Zar Amir Ebrahimi var i begyndelsen af 20'erne, da hun opnåede stjernestatus i Iran for sin deltagelse i "Nargess" - en de længst løbende tv-serier i landet.

/ritzau/