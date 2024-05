Irsk Eurovision-deltager mærker vreden boble efter israelsk kritik

Irlands deltager i Eurovision Song Contest, Bambie Thug, har opfordret konkurrencens arrangører til at tage stilling til kommentarer på israelsk tv forud for deres optræden i tirsdagens semifinale.

Det skriver den irske nyhedstjeneste RTÉ News.

Kommentarerne blev sagt af en kommentator på det israelske public service-medie Kan tirsdag. Her advarede en kommentator seere med børn om, at Bambie Thugs optræden ville blive "aftenens mest skræmmende".

- Der vil være en masse besværgelser, sort magi og mørkt tøj, sataniske symboler og voodoo-dukker, som om vi er på Cats Square i Jerusalem i midten af 90'erne, sagde kommentatoren.

Kommentatoren henviste til en velkendt offentlig plads i Jerusalem, som i 1990'erne var central for byens natteliv og synonym med goth-kulturen.

Det lød desuden fra kommentatoren, der er unavngivet i den irske artikel, at Bambie Thug godt kan lide "at tale negativt om Israel".

- Men det kan vi tale om senere. Gør jer klar med forbandelserne, sagde han.

Bambie Thug mener, at kommentarerne var i strid med Eurovisions regler, og at Israel ikke bør have lov til at deltage i konkurrencen.

- Der er meget mere vrede og meget mere drive i mit nu, har Bambie Thug sagt i et interview med RTÉ News.

RTÉ News har rakt ud til arrangøren af Eurovision, European Broadcasting Union (EBU), som svarer:

- Vi har talt med Kan, den israelske tv-station, om denne sag. Vi har gentaget vigtigheden af, at alle kommentatorer respekterer alle deltagende artister, og at de overholder arrangementets regler og bestemmelser.

Bambie Thug siger til RTÉ News, at kommentarerne vil motivere til øget vrede i deres optræden i aftenens store finale.

- Jeg er vred over, at andre hold bryder EBU's regler og stadig får lov til at være med. Så der er helt sikkert en krigstromme, der lyder i mit hjerte for at presse præstationen endnu mere, end jeg har gjort før, siger de.

Bambie Thug bruger pronominerne de og dem.

/ritzau/