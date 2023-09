Island tillader på ny fangsten af finhvaler trods protester

Efter et midlertidigt forbud på to måneder vil den islandske regering igen tillade fangsten af finhvaler.

Beslutningen blev ifølge nyhedsbureauet Reuters offentliggjort torsdag og blev med det samme mødt med vrede fra dyreværnsorganisationer.

- Beslutningen er en stor skuffelse og et kæmpe tilbageskridt, siger Luke McMillan, der kæmper mod kommerciel hvalfangst for organisationen Bevarelsen af hvaler og delfiner, til avisen The Guardian.

Regeringen i Reykjavik suspenderede kommerciel hvalfangst i juni. Det skete efter udgivelsen af en rapport, der viste, at hvaler var for længe om at dø under fangsten, hvilket er i strid med en lov om dyrevelfærd.

Fremover skal fangsten derfor ske med forbedrede jagtmetoder.

- En reguleringen vil blive indført, der kommer til at inkludere detaljerede og strengere krav for jagtudstyr og jagtmetoder samt øget tilsyn, lyder det fra det islandske Fødevare-, Landbrugs- og Fiskeriministerium ifølge Reuters.

Yderligere skriver det islandske svar på DR, RÚV, at hvaljægere bliver påkrævet at gennemføre kurser i hvalbiologi, smerteopfattelse og stress.

Samtidig får de detaljerede instruktioner i, hvordan man skal harpunere dyrene, så de dør hurtigt.

Den internationale hvalfangstkommission, som er en international organisation, der overvåger bevarelsen af hvaler, indførte i 1986 et forbud mod kommerciel hvalfangst, da flere arter var tæt på at uddø.

Island genoptog dog den kommercielle hvalfangst i 2006.

Selv om hvaler den dag i dag stadig er truede og flere arter er på randen af udryddelse tillader Island, Norge og Japan stadig fangsten.

Finhvaler er efter blå- og rethvaler de største nulevende dyr.

/ritzau/