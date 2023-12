Israel bjærger liget af 28-årigt gidsel fra musikfestival

Israelske specialstyrker har bjærget liget af 28-årige Elia Toledano, der har været holdt som gidsel af Hamas i Gaza siden 7. oktober.

Det oplyser det israelske militær i en udtalelse fredag.

Militæret siger, at en "identifikationsprocedure" er blevet udført af lægepersonale, miltærrabbinere og retsmedicinske eksperter.

Toledano blev ifølge israelske medier taget som gidsel fra en udendørs musikfestival, hvor Hamas ved angrebet 7. oktober angreb, dræbte og tog gidsler.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vores nationale mission er at lokalisere gidslerne og bringe dem alle hjem. Vi arbejder sammen med sikkerhedsagenturer og bruger alle efterretningsmæssige og operationelle metoder for at bringe alle gidslerne hjem igen, skriver det israelske militær på det sociale medie X.

Mere end 130 af de omkring 240 gidsler, som Hamas tog 7. oktober, er fortsat i Gaza. Nogle af dem er blevet erklæret døde in absentia af israelske myndigheder.

Jake Sullivan, der er sikkerhedsrådgiver i Det Hvide Hus, har torsdag været i Israel.

Her diskuterede han, hvordan Israels angreb i Gaza kan blive med lavere intensitet.

Sullivan mødtes med Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, og de to havde "meget detaljerede" diskussioner om at få de resterende gidsler ud af Gaza.

Artiklen fortsætter under annoncen

De to er desuden enige om, at Gaza i fremtiden skal være palæstinensisk ledet.

1200 personer mistede ifølge israelske myndigheder livet ved Hamas' angreb 7. oktober.

Siden har Israel udført bombardementer af Gaza, der ifølge myndighederne i den palæstinensiske enklave, som er styret af Hamas, har dræbt mindst 18.412. De fleste af dem er civile.

Op mod 1,9 millioner er ifølge FN's flygtningeorganisation for palæstinensere (UNRWA) drevet på flugt, og flere nødhjælpsorganisationer har i ugevis advaret om en humanitær krise i Gaza.

/ritzau/Reuters