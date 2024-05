Israel har beordret 300.000 evakueret under invasion af Rafah

Israels militær synes lørdag at planlægge en udvidelse af angrebet på byen Rafah i den sydlige del af Gaza.

I hvert fald har palæstinensere i flere områder af Rafah modtaget tekst- og talebeskeder, hvor de er blevet bedt om at lade sig evakuere.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Evakueringen af civile begyndte i dele af Rafah mandag forud for Israels offensiv mod byen. I første omgang fik cirka 100.000 palæstinensere besked på at flytte sig til mere sikre områder.

Lørdag oplyser militæret i en udtalelse, at i alt 300.000 palæstinensere er blevet evakueret fra det østlige Rafah siden sidste weekend. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Inden den første evakueringsordre opholdt cirka 1,2 millioner palæstinensere sig i Rafah, har FN vurderet. Langt størstedelen af de civile i Rafah var flygtet fra andre dele af Gaza.

Således havde Rafah et indbyggertal på 250.000 før Gaza-krigen, mens der i hele Gaza boede omkring 2,2 millioner mennesker.

I et opslag på det sociale medie X skriver en talsmand for Israels militær ifølge Reuters, at civile i Jabalia og 11 andre områder i det nordlige Gaza også skal lade sig evakuere lørdag.

De skal straks søge mod flygtningelejre, der ligger vest for Gaza By.

Jabalia var et af de områder, der var særligt hårdt ramt af kamphandlinger i begyndelsen af krigen, som brød ud i oktober sidste år.

Det var ventet, at Israel ville angribe Rafah. Premierminister Benjamin Netanyahu havde advaret om, at det ville ske. Men det var uvist, hvornår det israelske militær ville slå til.

Israel har hævdet, at den militante palæstinensiske bevægelse Hamas har fire bataljoner i Rafah, som skal nedkæmpes.

Indbyggere og fordrevne i Rafah har fået besked på, at de skal bevæge sig mod et "humanitært område" tæt på middelhavskysten i Al-Mawesi.

