Israel: Iran har afsendt over 200 droner og missiler

I løbet af natten har sirenerne hylet på tværs af Israel som følge af et iransk luftangreb.

Mere end 200 missiler og droner blev afsendt fra Iran mod Israel, siger talsperson for det israelske militær (IDF) Daniel Hagari ifølge CBS News.

De fleste af dronerne og missilerne blev afværget med hjælp fra Storbritannien og USA, lyder det videre.

Et ukendt antal missiler har dog ramt ned i Israel. Mindst et barn er blevet såret under luftangrebet, siger Hagari. Tilmed er en militærbase i det sydlige Israel ramt under angrebet. Der er ikke yderligere informationer om sårede eller om skader på infrastruktur.

Irans Revolutionsgarde (IRGC) har sent lørdag aften bekræftet angrebet.

Bevæggrunden er ifølge revolutionsgarden "israelske forbrydelser", herunder et angreb på et iransk konsulat i den syriske hovedstad, Damaskus, den 1. april.

Iran mener, at Israel stod bag angrebet på konsulatet, hvor syv personer blev dræbt.

Lørdagens angreb skete, efter at der i flere dage havde været forlydender om, at et iransk angreb på Israel var nært forestående.

Den iransk-allierede gruppe Hizbollah siger, at den også har afsendt raketter mod det israelskbesatte område Golanhøjderne.

Der er tilmed meldinger om, at der er afsendt droner fra Yemen mod Israel i koordinering med Iran. Det er angiveligt houthibevægelsen, der står bag disse. Det siger sikkerhedsfirmaet Ambrey ifølge AFP.

Sirenerne begyndte at hyle i Israel omkring klokken 02.00 lokal tid.

De kunne høres ved Dødehavet, i Jerusalem og Samaria-regionen, skriver CBS News.

Et par timer senere oplyste Israels militær, at det ikke længere var nødvendigt at forberede sig på at søge mod beskyttelsesrum. Det skriver Reuters.

Tidligt søndag morgen dansk tid er Israels premierminister Benjamin Netanyahu kommet ud fra et krisemøde med toppen af den israelske samlingsregering.

Her blev det, som Israels militær kalder et "igangværende" angreb mod Israel, diskuteret, skriver AFP.

Herefter har Netanyahu talt med USA's præsident, Joe Biden, over en telefonforbindelse.

Umiddelbart efter telefonsamtalen har Det Hvide Hus udgivet en erklæring, hvor Joe Biden "på det stærkeste" fordømmer Irans handlinger.

- Jeg har lige talt med premierminister Benjamin Netanyahu for at bekræfte USA's stensikre støtte til Israel, lyder det.

I erklæringen står der videre, at Joe Biden søndag vil samles med lederne fra G7-landene for at koordinere et samlet diplomatisk svar på Irans "uforskammede angreb".

Israel har søndag forespurgt et møde i FN's Sikkerhedsråd med henblik på at fordømme Irans handlinger og betegne Irans Revolutionsgarde (IRGC) som en terrororganisation, skriver Reuters.

Som følge af forespørgslen fra Israel afholder Sikkerhedsrådet søndag klokken 18.00 dansk tid krisemøde. Det oplyser en talsperson fra rådets præsidium ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Det iranske angreb er en seriøs trussel mod den globale fred og sikkerhed, og jeg forventer, at rådet tager alle værktøjer i brug for at tage konkrete skidt mod Iran, skriver Israels FN-ambassadør Gilad Erdan på det sociale medie X.

