Israels Eurovision-deltager: Jeg har det fantastisk

Årets internationale melodigrandprix, Eurovision, er stærkt omdiskuteret på grund af Israels deltagelse efter krigen i Gaza.

Derfor er der slået ring om Israels Eurovision-deltager, Eden Golan, af frygt for hendes sikkerhed.

Men få timer inden hun skal på scenen, trådte hun pludselig kortvarigt ud i pressecentret, hvorfra verdenspressen dækker grandprixet. Hun var flankeret af en håndfuld hærdebrede sikkerhedsfolk, der stirrede stift ud på journalisterne, som stimlede sammen, da de opdagede, at det var hende, som pludselig stod der.

Det lykkedes svenske SVT at få nogle kommentarer fra den omdiskuterede sanger.

- Jeg er her, og jeg gør det, jeg elsker allermest. Jeg fokuserer på musikken, og den gode energi, siger hun til svenske SVT.

- Der er så mange mennesker, der støtter mig, og jeg føler en stor ære ved at repræsentere mit land, særligt i disse tider. Jeg er kun fokuseret på det og på at gøre det bedste, jeg kan, lave den bedste performance og vise vores stemme.

Adspurgt, hvordan hun har det i Malmø, lyder svaret til SVT:

- For at være helt ærlig har jeg det fantastisk. Jeg bliver behandlet godt, og jeg nyder at være her, siger Eden Golan.

Eden Golan er ifølge det svenske nyhedsbureau TT blevet rådet til udelukkende at deltage i officielle dele af Eurovision - såsom prøverne og selve konkurrencen.

Israel deltog ikke i Eurovision-åbningen søndag. Begrundelsen lød, at den faldt samme dag som Israels mindedag for Holocaust.

Eden Golan var til lydprøve onsdag foran publikummer, og her blev hun ifølge Expressen buhet af, og midt i nummeret blev der pludselig hevet et palæstinensisk flag frem.

Det er kun tilladt at medbringe nationale flag fra de deltagende lande. Det regnbuefarvede prideflag, som er blevet et symbol for LGBT+ er dog undtaget.

Efterfølgende udsendte den statsejede israelske tv-station, KAN, ifølge Expressen en pressemeddelelse:

- De gjorde hende ikke tavs, og de kommer ikke til at gøre os tavse.

Eden Golan går på scenen med nummeret "Hurricane". Sangen havde oprindelig en anden titel. Men EBU vurderede, at sangens oprindelige titel., "October Rain", og noget af sangteksten var politisk og havde referencer til Hamas' angreb mod Israel den 7. oktober.

Den oprindelige sangtekst indeholdt blandt andet linjer som "Der er ingen luft tilbage at indånde" og "De var alle gode børn , hvert og et af dem".

Israel gik med til at ændre både sangtitlen og noget af sangteksten for at kunne deltage i grandprixet.

EBU har forklaret, at Israel fortsat er velkommen i Eurovision, fordi det er en sangkonkurrence mellem public service-udbydere og ikke regeringer.

Semifinalen sendes på DR1 torsdag aften, og her skal Danmarks Eurovision-bud, Saba, også på scenen.

