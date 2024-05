Israels lukning af tv-kanal kaldes alarmerende og frihedstruende

Israels beslutning om at lukke nyhedskanalen Al Jazeera møder kraftig fordømmelse.

Det gælder blandt andet hos flere organisationer, der arbejder for pressefrihed, skriver nyhedsbureauet dpa.

- Dette tiltag sætter en ekstremt alarmerende præcedens for at begrænse internationale medier, der arbejder i Israel, siger Carlos Martinez, der er programdirektør hos Komitéen til Beskyttelse af Journalister (CPJ).

På det sociale medie X skriver Reporters Without Borders (RSF) - Journalister uden grænser:

- RSF fordømmer på det kraftigste frihedstruende lovgivning, der censurerer et tv-netværk for dets dækning af krigen i Gaza, lyder det fra organisationen ifølge dpa.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, sagde tidligere søndag, at hans regering har besluttet at lukke for Al Jazeera, som har hovedkvarter i Qatar.

Al Jazeera har spillet en fremtrædende rolle i pressedækningen af krigen i Gaza, da det er et af de få medier, som fortsat har egne journalister og fotografer inde i det palæstinensiske område.

Israel har længe anklaget Al Jazeera for at være ensidig og partisk, og allerede for ti år siden forsøgte den daværende israelske udenrigsminister, Avigdor Lieberman, at få et indført et forbud mod kanalens journalistik i Israel.

/ritzau/