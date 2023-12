Israelsk avis melder om drøftelser af ny våbenhvile i Gaza

Ifølge den israelske avis Jerusalem Post skal Israels regering mandag drøfte et forslag fra Egypten om at stoppe kamphandlinger i Gaza.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Sent søndag skrev en anden israelsk avis, Times of Israel, at israelske embedsmænd tidligere har bekræftet, at Egypten har indleveret et nyt forslag om kamppause og løsladelse af yderligere israelske gidsler fra Gazastriben.

Den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, understregede dog søndag, at landet fortsætter angrebene, indtil Hamas-bevægelsen er endeligt besejret.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den saudiske tv-kanal Asharq News kunne med henvisning til kilder med kendskab til sagen søndag fortælle, at den egyptiske plan består af flere faser på vejen til stop for kamphandlinger.

I første fase skal en våbenhvile på mindst to uger etableres. I løbet af den tid skal 40 gidsler frigives. I bytte for det skal 120 palæstinensiske fanger frigives.

I fase to skal der gennemføres en palæstinensisk dialog under egyptisk opsyn. Målet for samtalen skal være at stoppe splittelse mellem palæstinensere.

Tredje fase går på at etablere en permanent våbenhvile samt aftale om udveksling af fanger og gidsler.

I de sidste faser skal Israel trække sine styrker ud, og fordrevne personer kan vende tilbage til deres hjem.

/ritzau/