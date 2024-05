Israel vil evakuere 100.000 palæstinensere før angreb på Rafah

Israels hær er mandag begyndt at evakuere civile palæstinensere fra dele af byen Rafah i det sydlige Gaza forud for et ventet angreb på byen.

Det skriver flere israelske medier - herunder avisen Haaretz.

Israels hær opfordrer palæstinensere i den østlige del af Rafah til at bevæge sig mod nærliggende "humanitære områder".

I en udtalelse fra militæret lyder det, at plakater, sms-beskeder og telefonopkald vil blive brugt til at opfordre til at forlade det østlige Rafah, skriver Reuters.

Militæret vurderer, at cirka 100.000 mennesker skal evakueres.

Ifølge Reuters kommer militæret ikke til at sige, hvor lang tid evakueringen vil tage. Hvor meget tid, der skal bruges til at flytte de tusindvis af civile, afhænger af en "operationel vurdering", oplyser militæret.

De civile palæstinensere bliver flyttet til mere sikre områder i Gaza.

Ifølge Haaretz er internationale og palæstinensiske hjælpeorganisationer blevet informeret om detaljer i evakueringen.

Den israelske forsvarsminister, Yoav Gallant, sagde sent søndag, at en militæroperation var forventet "snart", skriver Haaretz.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) advarede lørdag om, at det vil få alvorlige konsekvenser, hvis Israel gennemfører en militæroperation i Rafah.

En offensiv i byen risikerer at føre til "et blodbad", lød det i et opslag på det sociale medie X.

Tirsdag sagde den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, at uanset om der kommer en aftale om en våbenhvile, vil Israel gå ind i Rafah for at eliminere den palæstinensiske bevægelse Hamas.

Det anslås, at mere end en million fordrevne befinder sig i Rafah.

Byen ligger på grænsen til Egypten. Grænseovergangen Kerem Shalom vil forblive lukket, har israelske myndigheder i løbet af de seneste timer meldt ud, skriver Haaretz.

En delegation fra Hamas forlod søndag den egyptiske hovedstad, Kairo, hvor der har pågået forhandlinger om en våbenhvile i Gaza. Det har en "informeret kilde" oplyst til det egyptiske statsmedie Al-Qahera News ifølge AFP.

Ifølge kilden er delegationen rejst til Qatars hovedstad, Doha, og vil vende tilbage tirsdag for at "afrunde forhandlingerne".

Forhandlingerne i den egyptiske hovedstad blev indledt lørdag og genoptaget søndag.

/ritzau/