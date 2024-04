Japanerne fejrer kirsebærtræernes blomstring

Turister fra ind- og udland i Japan er for øjeblikket stærkt optaget af, at landets kirsebærtræer blomstrer.

I hovedstaden Tokyo får blomstringen, der i Japan er kendt som Sakura, folk til at strømme til parken Ueno, hvor der står mere end 1000 kirsebærtræer.

Sakura fejres med traditionelt med udflugter, fester med sake og frokoster under træernes hvide og lyserøde blade.

Træerne i Tokyo står sædvanligt flottest i slutningen af marts. Men på grund af usædvanligt kølige temperaturer i den måned i år, er blomstringen sat sent ind.

De udsprungne træer er et symbol for Japan til omverdenen.

Den korte periode, hvor træerne blomstrer, går under navnet Hanami.

Sakura er en folkefest, som hvert år fejer hen over Japan, når kirsebærtræerne blomstrer i slutningen af marts eller først i april. Træerne springer ud samtidigt flere steder i landet, og de lyserøde blomster drysser ud over trækroner, gader og bjergsider.

I foråret udarbejder meteorologer over hele landet prognoser i hver uge for at forudsige nøjagtigt, hvornår blomstringen finder sted.

Den mest almindelige blomstrende art i Japan er Yoshino kirsebærtræet, som er en hybrid mellem to arter. Det er kendt for næsten helt hvide kronblade med en antydning af en lyserød kant. Det bliver ofte plantet langs floder eller ved slottes voldgrave, hvor træerne typisk danner en tunnel og genspejles i vandet.

I Japan er det også blevet udbredt at købe ens eget kirsebærtræ.

/ritzau/TT