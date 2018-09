Japansk film om syn og sorg svøber sig blidt om beskueren

4 stjerner

Japansk beretning om syn og sorg svøber sig blidt om beskueren

”Intet er smukkere end det, der forsvinder for øjnene af en.” Sætningen smyger sig igen og igen gennem japanske Naomi Kawases spinkle drama ”Mod solnedgangen”. Dette lille ’det’ er ladet med alskens betydning.

’Det’ er den nedgående sol, der markerer hver dags rejse mod endeligheden. ’Det’ er synet, som den midaldrende fotograf Nakamori er ved at miste. ’Det’ er faderen, som forsvandt ud af synsoversætteren Misakos liv, da hun var en lille pige. ’Det’ er Misakos mor, som er ved at forvilde sig fortabt ind i demensens natsorte landskab. ’Det’ er filmkunsten, som er ved at tabe til mainstream-metervarer. ’Det’ er den japanske sprogkultur, de mange nuancer, som de yngre generationer er ved at miste sansen for. ’Det’ er virkelig meget. ’Det’ er virkelig lidt.

Misako (yndige Ayame Misaki) arbejder som synstolk. Blinde ser film, hører film, mens Misako fortæller om stemningerne, om hvad der sker på billedet. Misako kæmper. Hun fortolker for meget, hun fortolker for lidt. Den tidligere stjernefotograf Nakamori – der også spillede den mandlige hovedrolle i Naomi Kawases forrige film, aldringsanalogien ”Månen over kirsebærtræerne” – føler sig fanget i Misakos fortolkninger. I filmens tyste epicenter kæmper den seende med oversættelserne, mens den blinde kæmper imod. For kan man se med andres øjne? Kan man se, hvad andre skal se?