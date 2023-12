Japansk zoo iværksætter undersøgelse efter massedød blandt egern

Inokashira Park Zoo i den japanske hovedstad, Tokyo, har iværksat en kulegravning, efter at dyrepassere ved et uheld tilsyneladende kom til at dræbe 31 egern.

Det oplyser zooen i en udtalelse natten til tirsdag dansk tid.

Undersøgelsen kommer, efter at dyrepassere tidligere på måneden indsprøjtede egernene med midler mod parasitære infektioner.

Desuden sprøjtede dyrepasserne egernenes redekasser med insektmidler - alt sammen for at sikre ordentlige sanitetsforhold.

Kort efter døde det først egern, og snart begyndte resten at falde som fluer.

- Muligheden for, at lægemidlerne har forårsaget forgiftninger, kan ikke udelukkes, lyder det i udtalelsen.

- Vi undersøger i øjeblikket dødsårsagen og har de overlevende under observation.

En patologisk undersøgelse af de døde egern er desuden igangsat.

- Vi sender vores dybfølte undskyldninger, lyder det i udtalelsen.

Ifølge zooen blev lægemidlerne administreret i de rette doser og på samme måde, som det tidligere er blevet gjort.

Egernenes bur er blevet renset og gennemgået for at sikre, at de overlevende dyr kunne vende trygt tilbage til deres hjem i zooen.

Der findes tre arter af egern i Japan: det japanske egern, det japanske dværgflyveegern og det japanske kæmpe flyvende egern.

Det japanske egern er en anelse mindre end det europæiske og har ikke en lige så rødlig pels.

Dyrene lever primært af nødder, frø og kogler. De spiser også frugter, blomster og insekter.

Det japanske egern er ikke i fare for at uddø. Men skovrydning og træsygdomme har udfordret dyrenes levevilkår - særligt på øerne Honshu og Shikoku.

