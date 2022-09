Jazzlegenden Pharoah Sanders er død

En af de store fra jazzens verden er her ikke mere. Saxofonisten Pharoah Sanders er død. Han blev 81.

Jazzlegenden Pharoah Sanders er sovet ind i sit hjem i Los Angeles i Californien.

Hans pladeselskab, Luaka Bop, siger i en erklæring, at han var omgivet af sin familie og venner, da han døde fredeligt.

Han blev 81 år.

- Hele tiden og altid det dejligste menneske. Må han hvile i fred, hedder det i erklæringen.

Sanders var kendt for sit saxofonspil og lod sig inspirere af såvel afrikansk som indisk musik.

Jazz-elskere har beskrevet ham som en godfather inden for spirituel eller endda kosmisk jazz.

Selv afviste han betegnelserne.

Hans åbne sind tog jazzen til nye højder. Det var ofte som om, at han gik til angreb på sin saxofon. Engang imellem råbte han også ind i sit instrument.

Han blev regnet som en af legenden John Coltranes disciple.

Han blev også ofte set som arvtageren fra John Coltrane, der døde pludseligt i 1967

Ornette Coleman, en af pionererne inden for fri jazz, som døde i 2015, kaldte Sanders for "formentlig verdens bedste tenor-spiller".

Imidlertid delte Sanders publikum. Han nåede aldrig helt den samme kommercielle succes som Coltrane, Coleman eller andre af de store fra jazz-scenen.

Han har udgivet flere end 30 plader og spillet med på mange andre også.

Blandt hans bedst kendte numre er "The Creator Has a Master Plan".

Det er et 33 minutter langt nummer på den plade, der hedder "Karma".

I øvrigt hed han egentlig Farrell Sanders. Men han ændrede stavningen af sit fornavn på opfordring fra Sun Ra, en komponist af futuristisk jazz.

Sanders blev født i 1940 i det dengang racedelte Little Rock i Arkansas.

Her gav han den gas på klarinetten i et skoleband.

Efter high school flyttede han til Oakland i Californien, og her nød han for første gang friheden til at komme i jazzklubber, hvor alle havde adgang uanset race.

Senere flyttede han til New York, hvor han ind imellem måtte perioder igennem som hjemløs.

På et tidspunkt arbejdede han i et køkken i Greenwich Village. Her mødte han Sun Ra, der opdagede hans musikalske talent.

Det gav ham en plads i Sun Ras og Coltranes band.

/ritzau/AFP