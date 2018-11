Førende litteraturkritiker: Jeg drages af litteratur, der har et mellemværende med kristendommen

Engelske James Wood betragtessom den mest indflydelsesrige nulevende litteratur- kritiker. Han er også forfatter og udsender i næste uge romanen ”Upstate”, der handler om depression og familieforhold, på dansk. I et eksklusivt interview fortæller han fra sin arbejdsplads på Harvard University om sit liv, sine bøger og den kristendom, der har fulgt ham hele livet

I litteraturens skov af gamle rødder, nye forgreninger og almindelig stammementalitet har James Wood fundet sin helt egen sti. Alle har en mening om ham, men ingen bestrider, at han er den vigtigste.

Wood er ikke alene forfatter, men også boganmelder og litteraturlærer – normalt beklæder man som litterat ét, til nød to af de tre hverv – og befinder sig i sin metier på allerhøjeste niveau. Hans bøger udkommer på velrenommerede forlag, hans bogkritik trykkes i prestigiøse magasiner som The New Yorker og The London Review of Books, og hans undervisning foregår på Harvard, et af verdens bedste universiteter.

Til overflod er Wood også indvandrer. Han er født i 1965 i det nordøstlige England i en kristen familie med skotske rødder og bor nu med sin kone, som også er romanforfatter, og deres to børn i USA. Sproget har han selvsagt ikke skullet bakse med som bosat i Boston, der engang hørte under den engelske konge, men ellers er der nok af nationale forskelle og kulturelle koder at knække for en udlænding, som hans nye roman på dansk, ”Upstate”, handler om.

Efter en strøm af yderst elskværdige e-mails, afbrudt af lange pauser i kommunikationen (Woods far er syg, og der har være flere rejser til England), er det omsider lykkedes at få en interviewaftale i stand. Bænket om bordet på en bistro i Harvard Square fortæller Wood i opknappet skjorte og godt humør om sin oprindelige kærlighed til litteraturen:

”Romanen er det eneste sted, hvor der er fuldkommen frihed. Derfor læser jeg stadig romaner. Idéen om, at alt er tilladt i fiktionens rum, er uendeligt dragende for mig og har været det, siden jeg var barn. Når man som jeg er opvokset i et religiøst hjem, forelsker man sig i oplevelsen af, at romanpersoner kan tænke alle slags tanker, inklusive blasfemiske og kætterske og morderiske tanker som Dostojevskijs Raskolnikov.”

Wood forklarer, at der til oplevelsen af ultimativ frihed også hører noget mirakuløst:

”Vi åbner en roman, og det første mirakel er, at noget er skabt af intet. Det slår mig altid som noget, der er værd at holde fast i. Før dette var der intet. Det næste mirakel for læseren er så spørgsmålet om, hvor dette fører hen – for det kan jo føre alle steder hen efter side et. Men det kan det så alligevel ikke, fordi formen sætter nogle begrænsninger, efterhånden som vi læser romanen, og det indsnævrer mulighederne. Derfor er overvejelser om form så afgørende, når vi læser.”

Woods roman ”Upstate”, der er hans første på dansk, er klassisk psykologisk realisme i den neddæmpede ende med genkendelige miljøer og fremadskridende handling. Ikke så mange fiksfakserier dér.

Den handler om en far, Alan Querry, og hans to voksne døtre, Vanessa og Helen. Han er en succesfuld entreprenør fra Nordengland, som anskuer livets tilskikkelse gennem en praktisk linse. For år tilbage blev han skilt fra pigernes mor efter er bittert forløb, og hun døde få år senere. Datteren Vanessa er lektor i filosofi ved et universitet i byen Saratoga Springs, der ligger i ”upstate” New York, altså nord for metropolen New York i delstaten af samme navn. Vanessa har kæmpet med psykiske problemer hele sit liv og hælder mod det introverte, modsat sin søster. Helen er chef hos musikproducenten Sony, bosat i London med mand og to børn og har aldrig oplevet andet end fremgang i tilværelsen.

Handlingen går i gang, da Vanessa har været ude for et uheld og har brug for, at hendes far rejser over Atlanten og besøger hende i upstate New York. Roman kredser om komplicerede familieforhold i en ukompliceret form og spørger ultimativt: Er det at være lykkelig noget, man kan lære, eller fordeles lykke og ulykke, lyse sind og mørke sind, tilfældigt ved fødslen?

Spørgsmålet går videre til Wood her ved frokostbordet:

”Før konflikten i ’Upstate’ kom til mig som en romanidé, var den til stede for mig som en virkelighed. Jeg voksede op i en familie med et, skal vi sige, vist mål af elendighed. Min mor var ret depressiv og min bedstemor havde tilbage i 1920’erne i Skotland haft et nervøst sammenbrud, der blev forsøgt behandlet med elektrochok. Min mor var nok oftere end ikke ulykkelig. Min far, derimod, var altid let til sinds, jovial og udadvendt.”

”Hvis man så er heldig at have søskende, ser man jo, hvordan forældrendes følelser eller tilgange til livet sætter deres spor. Jeg har en ældre bror og en yngre søster, og jeg var nok den heldige sandwich-type i midten. De to andre fik mange flere slag i deres yderpositioner end jeg fra vores mor, og det prægede dem. Min mor var meget besidderisk og narcissistisk, og forstod primært sine børn som en forlængelse af sig selv. Og det betød selvsagt, at hendes frustrationer blev spillet ud gennem os. Hun klarede sig måske ikke helt som håbet karrieremæssigt, men så skulle vi børn i hvert fald have flotte eksaminer og fine job. Ikke for vores egen skyld, men for hendes. Allerede som barn kunne jeg se, at dét nok ikke var den bedste måde at være forældre på, og jeg har bevidst prøvet at undgå at gentage fejlen.”

Men ét er vilje – at man som forælder vil undgå at gentage sine egen forældres fejl – og noget andet er alt det, man er magtesløs over for. Wood fortæller beredvilligt om sine egne børn og de problemer, han og hustruen Claire Messud har været ude for:

”Meget i familielivet er tilsyneladende komplet vilkårligt og muligvis bestemt fra fødslen. Vi har en nu 14-årig søn og en 12-årig datter og har altid tænkt, at miljøet, og hvordan vi påvirkede børnene, var klart vigtigst. Men for nogen tid siden gik vores datter igennem en meget svær periode. Hun var ulykkelig og skrev bekymrende ting i en dagbog, og som familie gik vi i terapi, fordi vores barn var alt for bekymret, ja, angst, og vi kunne ikke håndtere det. Det var ikke en stor krise, som den i ’Upstate’, men en mindre krise, og det fik mig til at tænke mere intenst over emnet. Desuden er vores søn på 14 år altid ret vild mellem klokken 20 og 23 om aftenen. Han er ikke umulig, men man er meget bevidst om hans fysiske tilstedeværelse i huset hen under aften. Men allerede i en alder af fire måneder var dette tidsrum en byrde for ham. Han skreg utrøsteligt som spæd, og vi anede ikke, hvad vi skulle stille op. Det var helt vildt, vi forsøgte alt, men han græd videre. Så måske er der en tydelig forbindelse mellem hans måde at være på i en alder af fire måneder og nu som 14-årig. Dette er jo vældig fint, hvis karaktertrækket er positivt – ’sådan har han eller hun været siden etårsalderen’ kan stolte forældre sige om deres børn – men når det handler om noget potentielt ulykkeligt, er det mere tragisk. Både det lette og det mere tunge er tilsyneladende til en vis grad forudbestemt.”

Wood fortæller, at hans søn er vild med fodbold – ”han er målmand, atletisk og til stede i sin krop på en måde, som jeg helt sikkert ikke var på samme alder” – og undertiden ønsker den belæste far, at fodboldsønnen blev mere opslugt af bøgernes end af sportens verden.

”Men jeg må naturligvis lade ham være sig selv. Det var jo min mors fejl, at hendes ambitioner skulle realiseres gennem mine søskende. Det går ikke. Han må gå gennem sine egne faser, og hans liv har skolet mig og gjort mig mere ydmyg. Jeg tror, metaforisk set, at sådan skal man også være som romanforfatter. Man må prøve at lade sig overraske af sine personer, lade dem gå deres egne veje og skabe et rum af ’andethed’, hvor du ikke selv trænger dig på hele tiden.”

Hovedpersonen i ”Upstate”, Alan Querry, er ikke en aldrende, desillusioneret kværulant, en Scrooge for vor tidsalder, men han befinder sig i stigende grad i en verden, han ikke rigtig forstår længere. Hans efternavn med ét ”r” betyder på engelsk at betvivle eller være i tvivl, og det er efterhånden blevet Alans udgangspunkt.

Kønsaspektet er vigtigt. Alan er omgivet af kvinder, men føler sig også isoleret, for de trækker sig alle tilbage fra ham, og han er i tvivl om, hvordan han skal håndtere det. Hans mor er på plejehjem, hans første kone har forladt ham og er nu død, hans nye kæreste er vældig optaget af sine forretninger og yoga-kurser, og hans ene datter, Sony-chefen Helen, har altid travlt og drømmer om at starte for sig selv.

Hans anden datter, Vanessa, bor langt væk i USA og har altid været i en anden verden, først filosofiens uforståelige og nu depressionens ligeledes – for Alan – uhåndgribelige landskab. Hvad skal han gøre? Hører han de næsten lydløse råb om hjælp, som døtrene ved romanens begyndelse sender i hans retning?