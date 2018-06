Eske Willerslev: Jeg ejer intet, der ikke kan erstattes

Dna-forsker og professor Eske Willerslevs yndlingsbeskæftigelse er at sidde i naturen og tænke. Respektløshed er det, der sårer ham mest

Hvad er lykke?

At være i balance.

Hvad er en god gerning?

Næstekærlighed.

Hvad sårer dig mest?

Respektløshed.

Hvad er den største synd?

Ikke at stå op for, hvad du tror på.

Hvad kan du ikke undvære?

Mine børn.

Hvad er meningen med livet?

At leve det og blive klogere.

Hvad er din yndlingsbeskæftigelse?

At sidde i naturen, langt fra alting, og tænke.

Hvordan vil du gerne huskes?

Som ham, der gjorde det.

Hvad er du bange for?

Fremtiden.

Hvem er dit livs største kærlighed?

Min kone.

Hvad tror du på?

Gud eller wakan tanka (for mig det samme).

De viseste ord?

”Nothing in biology makes sense except in the light of evolution” (biologi er først logisk, når den ses i sammenhæng med evolutionsteorien, red.) – et essay af Theodosius Dobzhansky.

Hvad fortryder du mest?

Min naivitet.

Hvad er den største dyd?

At stå op for det, du tror på.

Hvilken genstand er din største skat?

Ingen. Jeg ejer intet materielt, der ikke kan erstattes.

Hvordan vil du gerne dø?

Smertefrit og gerne i naturen.

Hvad er din største bedrift?

Min forskning.

Hvad overvejer du for tiden?

Hvorfor der er så mange mennesker i dag med psykiske problemer. Det er et evolutionært paradoks.

Hvem beundrer du?

Dem, der følger deres drømme.

Hvad vil du være bedre til?

At smide bekymringerne og nyde livet (i fulde drag).