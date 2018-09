Richard Ford har skrevet en mesterlig erindringsbog om sorg, glæde og forældreskab

6 stjerner

Amerikanske Richard Fords erindringsbog ”Mellem dem” handler om livet i Sydstaterne i 1940’erne og 1950’erne og om den rige arv, hans nu afdøde forældre gav videre. En fortræffelig og lavmælt bog med bud til alle, der selv har mistet

Der er flere måder at gå til den nye bog fra Richard Ford på. Den ene er som læser og muligvis fan af Frank Bascombe-bøgerne, som Fords berømmelse hviler på. I tre digre realistiske romaner følger vi her en gennemsnitlig amerikansk mand fra New Jersey, der først er sportsjournalist og siden ejendomsmægler, og i hvis tilsyneladende trivielle liv Ford spejler det moderne USA’s udvikling. Romanerne er prisbelønnede nyklassikere, på niveau med John Updikes sammenlignelige Rabbit-bøger om USA i efterkrigstiden, og er man heldig at have Bascombe-serien til gode, genudgiver forlaget Klim dem i paperback til foråret.

Den anden indfaldsvinkel til ”Mellem dem” er identitetspolitisk. Vi lever i en debatmæssigt ophedet tid, hvor individuelle rettigheder parret med en nyopdukket stammeidentitet truer med at få forrang for fællesmenneskelige eller universalistiske idealer; hvor seksuelle, racemæssige eller religiøse særrettigheder i visse miljøer trumfer det almene. At seksuel identitet opfattes som flydende, mens hudfarve og race opfattes som fikseret – det ene er valg, det andet er skæbne – er en af de mange inkonsekvenser i den identitetspolitiske debat, hvor det undertiden virker til, at der pågår en konkurrence om, hvem der føler sig mest krænket. I en sådan ophedet tid burde der ikke være salg i at udgive erindringer som ”Mellem dem” fra en forfatter, der på papiret er alt det ”forkerte”: en hvid, midaldrende, heteroseksuel protestantisk mand fra Sydstaterne, som aldrig har oplevet et eneste overgreb, ja tilmed påstår, at han havde en lykkelig barndom i 1940’ernes og 1950’ernes USA. Hvor umoderne kan man lige være?

Den tredje – og bedste – indfaldsvinkel til Richard Fords ”Mellem dem” er eksistentiel. Læser man bogen med et åbent sind, ser man, at både den litteraturhistoriske og den identitetspolitiske vinkel kun er sider af en langt større sag, nemlig den fællesmenneskelige, hvor døden er en naturlig del af livet, og hvor sorgens tvilling er taknemmelighed. Her kan alle være med, for vi er alle børn af nogle forældre, og mange har selv mistet – og til alle modne mennesker med livserfaring taler ”Mellem dem”.

Bogen er besættende enkel og delt i to: Den første del handler om Richard Fords far, Parker, og den anden del handler om hans mor, Edna. Han er søn af presbyterianske udvandrere fra Irland, hun er datter af forældre fra det ”tarvelige Ozark”, som der står, et kæmpemæssigt bjerg- og søområde, som den interesserede kan lære mere om i den fortræffelige tv-serie ”Ozark” på Netflix, hvor anden sæson netop har haft premiere. Opulent og mondænt er Ozark-området så langtfra, men her har Fords mor altså sine rødder, ”en højtråber, en lussingesmækker, en panderynker og en surmuler”, som Ford beskriver hende.

Parker er omrejsende sælger af vaskestivelse for firmaet Faultless i Kansas City og er på landevejen fem af ugens syv dage. Hans rejsedistrikt omfatter syv delstater i Syden, og Parker elsker det. Kontakten med kunderne, den joviale omgangsform, den fedtede mad på de små diners og de hygge-lurvede værelser på motellerne: med enkle virkemidler vækker Ford en svunden tid i Sydstaterne til live. I mange år er Edna med på sælgerrejserne, men det ophører i 1944, hvor Ford bliver født, og mor og søn finder sig til rette i først en lejlighed og siden forstadsparcelhus i Jackson, Mississippi.