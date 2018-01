Forfatter: Jeg savner den jomfruelige læseglæde

Den bogaktuelle forfatter Anne-Marie Vedsø Olesen mindes, da hun som barn, efter sengetid, lå med en lommelygte under dynen og læste Jules Verne, Dumas og Tolkien

Jeg slutter som regel dagen af med at læse. I virkeligheden ville jeg gerne læse, som jeg læste, da jeg var barn og teenager. Når jeg skulle sove lå jeg med en lommelygte under dynen, for jeg kunne ikke stoppe med at læse. Jeg læste i døgndrift på mit barneværelse.

Dengang var det Jules Verne, Alexandre Dumas og Tolkien, men jeg gik også tidligt i gang med Dostojevskij og andre voksenklassikere. Den jomfruelige læseglæde, jeg havde dengang, er desværre gået lidt tabt grundet mit professionelle arbejde som forfatter og anmelder for Politiken. Jeg læser bøgerne med et andet blik, et fagligt blik, og det ødelægger læseoplevelsen en smule.